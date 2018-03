No le alcanzó. Osmel Camejo toca con lo justo antes que llegue el doble bloqueo rival de Alejandro Toro y Fabián Flores. Anoche Lomas jugó concentrado todo el partido y demostró ser una fuerza poderosa y respetable. Cerró la serie con autoridad.



Anoche no le alcanzó. Es cierto que no jugó con la misma intensidad que dos días antes pero jamás se entregó. Tanto, que los dos últimos sets su rival los ganó lo más apretado que se puede en el vóleibol. Apenas sacando dos puntos de ventaja. Así, Obras quedó sin chances en su serie de cuartos de final ante Lomas por la Liga Argentina A-1 de Vóleibol. El bonaerense la terminó cerrando 3 a 1 y ahora, en semifinales, deberá vérselas con el otro equipo sanjuanino: UPCN.



El "Cantoni" fue testigo anoche de la categoría y el buen nivel de Lomas. El equipo que dirige el "Negro" Silva sacó a relucir su personalidad pero, lo más importante, jugó todo el partido con máxima concentración. Obras trató, con sus herramientas y variantes, de hacerle fuerza pero esta vez no le alcanzó. El partido no fue como el del jueves cuando Obras se llevó por delante a la visita, que se había caído anímicamente. Anoche Lomas jugó con los ojos bien abiertos y desde el mismo inicio del partido marcó territorio.



En el primer set la visita aprovechó los ataques por el centro con Jonadabe Carneiro y por las puntas vía Lucas Ocampo (el mejor jugador del partido) y con eso fue aniquilando las chances sanjuaninas. En el local el cubano Javier Jiménez y Bruno Lima no fueron tan eficaces en sus ataques sobre la red, lo que terminó por dificultar el trabajo del armador Matías Sánchez, por momento dubitativo en la elección del jugador que debía habilitar para el ataque. Entonces, lo que empezó bien Lomas lo terminó cerrando de igual forma para ganar 25/16 ese primer parcial.



En el segundo set empezó a darse la reacción del local y con una buena producción especialmente por Osmel Camejo, Obras le jugó el partido punto a punto al visitante. Pero en la recta final fue Ocampo el verdugo y la visita ganó 25/23.



Más cerrado todavía resultó el tercer set. Inclusive con un final plagado de emociones. Y, pese al esfuerzo local, Ocampo cerró el choque con un 30/28.



Lomas festejó esta vez en San Juan pero ahora se le viene UPCN. Y eso no es poca cosa.

Pega Bruno Lima. No pueden en el bloqueo Carneiro y Chirivino. El punta sanjuanino no tuvo una buena noche y, como todo su equipo, se vio superado.

Bolívar es el cuarto semifinalista

El actual campeón de la Liga Argentina A-1 de Vóleibol, Bolívar, se hizo fuerte anoche otra vez en Tucumán y repitió su victoria sobre el local Morteros para cerrar la serie 3 a 1 y clasificarse a las semifinales del torneo. El equipo de los pagos de Tinelli, que empezó perdiendo, recuperó su nivel pero ganó en forma ajustada con éstos parciales: 23/25, 25/19, 25/18, 17/25 y 15/8.



Ahora Bolívar deberá enfrentar en las semifinales a Ciudad de Buenos Aires, que en su serie de cuartos barrió 3 a 0 a Gigantes del Sur.