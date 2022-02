Con el enorme dolor post derrota, el entrenador de Alianza, Luis Pallaroni graficó la caída ante Atlético Paraná. Reconoció sus errores y dijo que nunca le encontraron la forma de lastimar al rival. "El equipo dio todo. Pero nos encontramos con un rival siempre ordenado, bien armado atrás. Nosotros sabemos que en estos partidos cometés un error y lo pagás caro. No fuimos el equipo que generaba como en los otros partidos. Ellos por dentro tenían un cambio más. Nos encontramos un rival muy duro al que no le encontramos la vuelta", reconoció el pocitano.

Pallaroni reveló una charla post partido que tuvo con el técnico de Paraná: "El técnico del rival me vino a decir que no baje los brazos, que él venía de perder la final el año pasado, siguió intentando y lo logró. Habrá que ver qué me depara el destino. Le pido disculpas a la gente de Alianza por no poder llevarle lo que tanto querían", enfatizó. Sobre el final, Pallaroni no quiso adelantarse para analizar su futuro. "Es muy pronto y no sé qué quiere la dirigencia. Yo di todo lo que tenía en lo personal y el grupo también. Mañana la crítica se va enfocar en el entrenador, por 90 minutos no se debe juzgar todo el trabajo de un año. Yo quería llegar a un Federal A, era mi sueño. Pero lo voy a seguir intentando", cerró.



Mal sabor

El atacante de Alianza, Francisco Salinas, manifestó luego de la derrota que "estamos mal. En las finales hay un ganador y te queda un gusto muy amargo. No se puede hacer una autocrítica en caliente pero tratamos de hacer lo mejor que se pudo y no pudimos".