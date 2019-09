Ganó bien. Para Chacho Coudet su equipo ganó bien. En el post evitó entrar en polémica con Maradona.

El técnico de Racing, Eduardo Coudet, evitó la polémica con Diego Maradona, quien graficó que "Chacho" parecía estar en "un teatro de revistas" por la manera que se movía y gesticulaba ante los fallos del árbitro Abal.



"No le presté atención al banco rival, nunca miro para el lado, yo vivo siempre los partidos de esta manera. Se me hace difícil, aunque ya estoy más tranquilo y no me echan", apuntó con una sonrisa en la rueda de prensa.



En tono de broma, el ex DT de Central abundó: "Yo sólo charlo con los árbitros, pregúntenle a Diego Abal o a Silvio Trucco, pasa que ahí no tengo con quien hablar, entonces aprovecho con ellos". Luego, el Chacho evadió un posible enfrentamiento verbal con el astro, que cuestionó el juego rival debido a sus "goles sucios". Por último, Coudet valoró los tres puntos logrados. "Recuperamos un montón de cosas pero hay que seguir mejorando, acá no importa quién haga los goles sino que generamos y sacamos un buen resultado", cerró.