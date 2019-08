Lionel Messi habló en su vuelta al Barcelona.

Lionel Messi largó con la frase "no me arrepiento de nada..." Muchos pensaron que se trataba de la sanción que le impuso recientemente la Conmebol pero nada de eso. Se refirió a la actualidad de su equipo, el Barcelona. "No tengo duda que todos juntos vamos a pelear por todo", dijo.



Messi se reincorporó ayer al plantel de Barcelona luego de la Copa América de Brasil y un mes vacaciones y aseguró no tener dudas de que el equipo culé peleará por todo. En la previa del partido ante Arsenal por el Trofeo Joan Gamper, el capitán tomó la palabra y arengó a los hinchas en la previa de un nuevo inicio de temporada.



"La verdad es que es difícil decir algo después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada, vuelvo a repetir lo mismo que dije: confío en esta plantilla, en estos jugadores y en este cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos a pelear por todo", afirmó Messi.



"Como todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente, estamos con ilusiones renovadas y con muchas ganas", agregó.



El crack rosarino reconoció que la temporada pasada "terminó siendo un poco amarga" por la eliminación ante Liverpool en la semifinal de la Liga de Campeones de Europa pero remarcó la importancia de obtener "la octava liga en once años".