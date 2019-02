Oscar Zavalla

Cuyo Noticias-Mza.

"Trabajé muchos años en los medios de Mendoza pero me jubilé hace unos años y ahora trabajo para un medio que me permite la libertad de viajar a cubrir este tipo de espectáculos. La verdad que estoy realmente sorprendido por el poder de convocatoria de esta Vuelta, no lo digo con celo por esa rivalidad cuyana que existe siempre entre Mendoza y San Juan. Junto a otros colegas de Mendoza llegamos el viernes pasado y no se hablaba de otra cosa que no fuera la Vuelta, en los medios de comunicación y en las calles. Mi sorpresa siguió cuando íbamos en la caravana y era impresionante la gente que se acercaba a la vera del camino escuchando la radio, siendo protagonistas y opinando. Noto, a pesar de que siempre se puede dejar un detalle librado al azar, que la organización ha trabajado realmente muy bien para que esto sea lo que es: una gran fiesta del ciclismo. El balance es altísimamente positivo, nada es perfecto pero hay buena voluntad para tratar de corregir.



Es mi primera vez en la Vuelta. Me habían hablado muchísimo los colegas que viajaban y ahora les doy la razón, tenían razón en todo lo que me contaban, no se equivocaban, esto es una verdadera fiesta en donde no solo participan los pedalistas sino también el público. Eso es otra cosa que rescato, que el sanjuanino sabe de ciclismo. En el fútbol se habla de esto es un córner y aquello es un off side, bueno acá en San Juan pasa lo mismo pero con el ciclismo, el sanjuanino sabe lo que es una contrarreloj, quiénes pueden dar el golpe en la crono, saben lo que es tener condiciones de escalador o velocista, y hasta te tiran los nombres de los candidatos para cada prueba, por eso digo que acá saben un montón. No me arrepiento para nada de haber acudido a esta hermosa cita, antes por mis obligaciones no podía estar pero acá estoy, disfrutando de una gran fiesta y ya pensando en que el año que viene volveré".