El entrenador de San Lorenzo, Claudio Biaggio, se lamentó ayer por la caída de su equipo por 2-1 ante el líder Racing, al argumentar que no mereció este resultado. "Es una lástima", afirmó apesadumbrado el "Pampa". "Es que lo que habíamos planificado salió a la perfección en el primer tiempo", destacó, además de recordar que el equipo de Boedo tuvo oportunidades de marcar más goles, aunque reconoció que Racing en el segundo tiempo "fue superior" a sus dirigidos. "Sabíamos que iba a venir la desesperación (de la "academia"), no pasó ni un minuto y convirtieron", declaró el DT "cuervo". Al respecto el DT dijo que éstas "son cosas que hay que mejorar", y ratificó que se fue "amargado y triste" porque por lo realizado en el primer tiempo "no se mereció perder".

------ Epigrafe Inicio ------

Desequilibrio. Pol Fernández, volante de Racing, celebra su gol, el del triunfo con un tremendo derechazo bajo.

------ Epigrafe Fin ------