Maneja. El capitán puyutano, Leandro De Muner, se lleva el balón ante la marca de un rival de Villa Mitre.



La caída en el Serpentario dejó mucho para el análisis en Desamparados. Apenas finalizado el partido, los propios futbolistas no esquivaron a la mala tarea realizada ante Villa Mitre. El caso más patente fue el del lateral izquierdo, Facundo Torres, quien al igual que sus compañeros tuvo una noche complicada: "La responsabilidad es pura y exclusivamente de nosotros los jugadores. En la semana se nos dan todas las herramientas, pero nosotros después en la cancha no hacemos las cosas como se deben. Hoy (por ayer) volvimos a cometer errores y encima no pateamos un tiro al arco", sostuvo el jujeño en declaraciones radiales. Sobre el presente, afirmó que "debemos mejorar cuanto antes y sacar esto adelante".



Otro de los referentes del grupo como el delantero Silvio Prieto, manifestó que "es lógico el enojo por parte de los hinchas, porque notan que el rendimiento que tenemos no es bueno y encima no se dan los resultados. Hay que corregir cosas y sobreponerse a este momento que tenemos".



Por su lado, el capitán de Sportivo, Leandro De Muner, puntualizó que "cometemos errores que nos cuestan demasiado caro.



Por ahí, te queda la bronca que ellos en una sola llegada nos pudieron convertir y se llevan los tres puntos. Con realmente muy poco les alcanzó para la victoria".



A su vez, el volante Ricardo Tapia expresó que "tenemos mucha bronca por cómo se están dando las cosas, pero confiamos en poder mejorarlo. Lo importante es que aún falta mucho para lograr revertir este presente".



Luego de seis presentaciones e incluso haber cumplido fecha libre, Sportivo se encuentra con apenas una victoria, tres empates y dos caídas, justo en las últimas dos presentaciones.



Con los líderes



La próxima fecha tendrá a los clubes sanjuaninos jugando ante sus pares de Mendoza que son punteros. Peñarol, que viene de sumar la primera victoria en el torneo ante Olimpo, será anfitrión en Chimbas de Huracán Las Heras, que manda con 13 puntos. Mientras que Desamparados visitará en la vecina provincia al otro que lidera en esta zona, Maipú.