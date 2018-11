Juan Pablo Sassano, Subsecretario de Seguridad Ciudadana,adelantó este domingo que no van a permitir que se festeje en el Obelisco la final de la Copa Libertadores que disputarán River y Boca. En ese sentido, el funcionario porteño, en diálogo con Todo Noticias, sostuvo que la celebración deberá hacerse "en un lugar habilitado" y que eso podría ser en uno de los estadios.

"Lo que hay que hacer es organizar bien el lugar donde se va a festejar, que sea un lugar habilitado para tal fin. Claramente, el Obelisco no es un lugar para ir a festejar la final de una Libertadores y claramente no lo vamos a permitir; va a haber un operativo, va a haber toda la infraestructura que sea necesaria para tratar de evitarse", dijo Sassano.

Agregó: "Vamos a trabajar para que el campeón vaya a festejar al lugar habilitado. Podría ser uno de los estadios (...).en la semana se va a acordar cuál va a ser el lugar para festejar. En aquel lugar que se habilite para tal fin es donde se van a llevar adelante los festejos".

Sassano, por otra parte, pidió que los hinchas "compren las entradas en los lugares que corresponden porque pueden ser estafados, que les vendan entradas truchas y lleguen a la puerta y no puedan entrar por esta razón".

Continuó: "Si no tienen entradas no vengan porque no van a poder entrar; van a haber fuertes controles, varios controles antes de llegar hasta la puerta y el molinete. Esto es una realidad. Los que no tengan entradas no van a poder ingresar, que no vayan".