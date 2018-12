El segundo. Ya salió el cabezazo de Palacios Alvarenga, tras el milimétrico centro que tiró Villarruel, que significará el segundo gol de San Martín. El paraguayo tuvo una gran noche y se despachó con dos pepas.

Pablo Palacios Alvarenga, autor de los dos goles de San Martín ante Unión, fue el hombre de la noche. El jugador buscado por todos. Inclusive por la televisión, que lo eligió el mejor jugador del partido. Apenas se concretó el gran triunfo verdinegro, el paraguayo dijo: "Sabíamos que iba a salir un partido difícil. Unión es un equipo ordenado y que juega bien. Pero así, como jugamos hoy, es como debemos hacerlo siempre para esquivarle al descenso. Venimos de sufrir en varios partidos que no merecíamos perder y hoy (por ayer) se nos dio. No podíamos fallar en casa. Más porque estaba mi señora y mis hijos. Ahora vamos a jugarnos enteros el domingo contra Racing. ¿Por qué fui a festejar el gol con Forestello? Porque antes del partido me dijo que si hacés goles, vení y festejá. Y por suerte lo hice".



A su vez, el técnico de San Martín, Rubén Forestello, aclaró en la conferencia de prensa posterior al partido que "ganamos porque golpeamos en los momentos justos. Me queda felicitar a los jugadores por la entrega y el orden con que jugaron. Además nunca perdieron la paciencia. Buscamos el equilibrio en los resultados. Yo siempre digo que la derrota con Defensa y Justicia fue un partido que se escapó. Sobre el resto estoy feliz. Para el domingo que viene tenemos varias bajas. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Hay que mirar siempre para adelante".









Merecida distinción. Es la que recibió en la previa del partido en el "Hilario Sánchez" el arquero y capitán del Verdinegro, Luis Ardente. Le entregaron, encuadrada, la camiseta del club con el Nro. 200 por haber cumplido esa cantidad de partidos en el club. La muestra orgulloso con su esposa e hijos.

La N´ 200



Homenaje I. Luis Ardente, el arquero de San Martín, fue distinguido ayer con un cuadro que tenía inserto la camiseta del Verdinegro con un número 200. Es que en el partido pasado del equipo de Concepción, el que jugó en Rosario, Ardente había cumplido su 200 apariciones en el equipo. Le entregaron la distinción, el presidente del club Jorge Miadosqui, junto a los dirigentes Pablo Slavutsqui, Roberto Petrignani, Luis Lorenzo y Daniel Salinas. Además estaba la esposa de Luis y sus hijos. El capitán, todo un ídolo.



Homenaje II. Los chicos de varias divisiones del Verdinegro, que brillaron en el torneo del fútbol local, consiguiendo el título, se pasearon a modo de vuelta olímpica por el terreno de juego, cuando se cumplía el entretiempo. Por supuesto recibieron aplausos de las tres tribunas pobladas.



Mucha gente. El "Hilario Sánchez" mostró ayer un excelente marco de público. Todo ésto pese al horario, ciertamente inusual para las costumbres sanjuaninas, en ese momento en pleno trabajo. Pero hubo un ingrediente especial. A aquellos socios que buscaban su entrada, les entregaron dos más de regalo. Al parecer ésto cayó a la perfección y los hinchas asistieron en gran número.