Directo. Maradona, que está dirigiendo en el fútbol mexicano, cuestionó con su estilo frontal y duro la designación de Lionel Scaloni.





Diego, la 10, la Selección... Pueden pasar los años, los jugadores, las modas, pero Diego Maradona nunca va a dejar de hablar de la camiseta que tanto transpiró. Esta vez lo hizo en una entrevista exclusiva en el diario Clarín, horas después de haber festejado un épico triunfo con los Dorados de Sinaloa, equipo que dirige en la segunda división del fútbol mexicano. Primero analizó el papel del equipo de Sampaoli en Rusia 2018. "La verdad que entramos como Guatemala y salimos como Costa Rica. Me dolió mucho". Sin embargo, más dolor expresó para hablar del actual proceso. "Ahora ponen a Scaloni. Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la Selección argentina a Scaloni!



¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza...¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice "yo estoy preparado". Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no. Te queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela, mirá lo que te digo", expresó Diego en la nota.



Además, Maradona trató a Scaloni de "bolu..." por haber sacado de circulación el número de la Pulga: "Me parece un bolu.... Porque si yo me voy y se la doy a Messi, Messi se la tendría que dar al muchacho que juega de 10".