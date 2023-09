El expiloto y campeón de TC2000, Ruben Daray, desde 1996 que trabaja sobre seguridad vial y llegó a San Juan para brindar una disertación, invitado por la Asociación Sanjuanina de Volantes. En la previa, brindó una entrevista.

-¿Cómo se maneja en Argentina?

-Se maneja muy mal, de lo contrario no tendríamos la cantidad de accidentes que hay. Esto, al margen de las condiciones de las rutas, de las calles, la cantidad de pozos, todo influye. No es que el conductor es un kamikaze y va a 200 km/h, hay cuestiones más simples como que esa persona no entiende que a 40 km/h se necesitan casi 50 metros para frenar; pero resulta que va pegado al auto de adelante.

-¿No respetar las normativas es una cuestión cultural, de educación o simplemente está en nuestro ADN?

-Acá es donde las cosas se mezclan con la política y no es mi intención. Pero digo, cuando vos tenés tan malos ejemplos de arriba para abajo, ¿cómo querés que tu hijo sea bueno y educado? Si está viendo que los exitosos roban, que no cumplen con ninguna ley. Y estoy hablando del Presidente de la República para abajo, y al que no le guste, no me preocupa mucho. Tenemos que empezar por ahí, por dar buenos ejemplos. Yo creo que es muy serio el tema, porque al margen de todo, uno está manejando autos que pesan 1.000 kilos, 1.200 kilos. O motos de 150-200 kilos, cuyas ruedas son muy finitas y la superficie que tocan sobre el asfalto es un poquito mayor al de una moneda. Entonces cuando ves a familias completas que se trasladan en una moto, porque es el único vehículo que tienen, te dan ganas de decirle al menos que vaya despacito, porque está apoyado en nada.

-¿Cuánto de responsabilidad hay en el Estado y los conductores?

-Podemos tomar ejemplos de países a los que les va mejor. Sacar un registro en Canadá demora 6 meses. Acá, si alguien va a sacar una licencia y lo demoran más de 45 minutos empieza a protestar. Hoy va cualquiera a renovar una licencia o a sacar una licencia y en ningún momento del examen, insisto, en ninguno, le hacen una prueba de frenado, por ejemplo, de 60 km/h a 0 o de 90 km/h a 0. Entonces, si vos no sabés frenar, ¿cómo me decís que manejás bien, cómo me decís que estás capacitado? Pero resulta que nadie te lo pidió, nadie te lo exigió, no te capacitaron. No toda la culpa es del conductor.

-Imaginemos un escenario hipotético en que el Estado crea un Ministerio de la Seguridad Vial y lo convocan. ¿Cuál sería su primera medida?

-Eso no va a suceder, no sé si a alguno se le puede ocurrir la idea. Pero suponiendo que pasara, entonces yo digo que en los próximos 10 años no se cambia nada. Este está loco, acaba de asumir, le pagamos un sueldo, sería la primera reacción, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensar un plan durante 10 años y durante los primeros siete ponernos todos de acuerdo en los cambios a realizar, como que el examen para sacar licencia de conducir debe durar entre 6 meses y 1 año, estudio de las señales de tránsito, calles que no tengan lomos de burro... Luego, le vamos diciendo a la gente que se prepare en los próximos 3 años porque a partir del primero de enero del 2033, la nueva ley se cumplirá sí o sí. Y el que no lo haga irá preso, ni más ni menos. Aunque parezca una locura, esto es lo que hoy pasa en países a los que les va mejor en seguridad vial.

Noches con historia

La visita de Rubén Daray tuvo ayer su primera etapa con la disertación sobre seguridad vial y hoy seguirá con una charla para fanáticos, con anécdotas varias. Se llama "Noches con Historia" y será en el Centro de Convenciones desde las 19 (entrada: $1.500).