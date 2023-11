Federico Valverde, mediocampista del seleccionado uruguayo, reconoció hoy lunes que no sabe como parar a Lionel Messi ya que "nunca" lo pudo hacer.



"No sé, yo nunca lo pude parar tampoco", respondió Valverde ante la consulta de la prensa uruguaya que lo recibió en el aeropuerto.



La respuesta de la figura de Real Madrid y la "celeste" va en sintonía con las declaraciones del entrenador Marcelo Bielsa, quien el viernes había asegurado que no existía "una fórmula" para detener al reciente ganador de su octavo Balón de Oro.



"Hemos tenido muchos partidos en contra en Real Madrid-Barcelona y Casemiro siempre fue un arma buena para frenarlo. Hay que saber respetarlo a Messi, pero también hay que enfrentarlo", agregó talentoso mediocampista.



Según las estadísticas, Valverde enfrentó a Messi en doce oportunidades con un saldo de cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas.



Sin embargo, con la camiseta de Uruguay nunca pudo derrotar al actual campeón del mundo y de América, con un empate y dos derrotas.



"Sabemos la clase de equipo que es Argentina, lo que logró, el respeto que se ganó y el jugador que es Lionel Messi, pero vamos defender lo nuestro", señaló Valverde, quien acusó arrastrar un "golpe" pero afirmó que en unos días estará "mejor".