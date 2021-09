Eran inseparables. El uno para el otro. Si bien en este último tiempo no compartían equipo y se cruzaban a veces en las rodadas diarias, la amistad seguía firme. Por eso Nicolás Tivani no podía ocultar su dolor por la pérdida de su amigo Nico Naranjo. "No caigo, es un golpe muy duro que nos dio la vida. Cuesta aceptar esta realidad, es una pesadilla", expresó el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima. "Toda esta gente que vino es porque Nico se hizo querer por todos, les tocó el corazón por lo excelente persona que era", comentó. ¿Cómo será una carrera sin Naranjo? Tivani respondió: "El pelotón ya no va a ser el mismo, no seé cómo seguir. No hay fuerzas ni para salir a entrenar, no me imagino una carrera sin el Cabezón".