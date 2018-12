Clave. Resultó el trabajo del SEP para proteger a su líder Juan Pablo Dotti quien saltó al liderazgo ganando la CRI.

Luego de consumar su gran victoria, que significó la segunda en la temporada, Juan Pablo Dotti analizó su triunfo: "Fue una etapa muy dura, sabíamos que el calor y el kilometraje iban a hacerla así. En el final se nos complicó un poquito porque el sprint fue un poco enredado, no quería llegar a esa instancia porque sabía que si Laureano lograba bonificar me complicaba. Cuando vi que él (por Rosas) atacó y me sacó una luz, dije no se me puede escapar y salí con todo lo que tuve en el final, recién cuando lo quebré pude quedarme mas tranquilo", comentó el oriundo de Bolívar. El ciclista le dedicó el triunfo a su equipo y avisó que el fin de semana que viene no correrá la Difunta Correa: "Voy a enfocarme en la preparación para la etapa del Colorado, le apuntamos a correr la Vuelta", manifestó el flamante ganador.