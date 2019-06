Se puso la "10". Carlos Fernández, para todos el "Carucha", fue el autor de la esperanza en Chimbas el domingo. Marcó los dos goles con los que el Bohemio revirtió el marcador y con esa mínima pero clave diferencia, irá buscando el ascenso a Chivilcoy.

Fue el héroe en Chimbas. El que devolvió la esperanza a todo el pueblo bohemio. Nunca en su vida, Carlos Fernández fue tan importante en un partido: marcando dos goles en una final que sirvieron para dar vuelta el marcador y continuar con la chance de ascenso intacta. El "Carucha" analizó su presente y el futuro inmediato que los encuentra con el ascenso al Federal "A" a sólo 90 minutos.



El domingo a las 16 en Chivilcoy, Peñarol visitará a Independiente de esa ciudad en la revancha de la final de la Zona Cuyo del Regional Amateur en donde deberá mantener la ventaja (2-1) para lograr el objetivo. De cara a ese choque, el defensor-volante, desborda confianza: "Sabemos que tenemos la chance intacta. Quedan 90 minutos que hay que dejar la vida por este sacrificio que venimos haciendo desde diciembre pasado", contó el surgido en San Martín pero que también supo jugar en Unión de Villa Krause y en Libertad de Sunchales, ambos en el Federal "A".



Fernández estuvo en la final del año pasado que Peñarol perdió ante Camioneros en Buenos Aires pero como el fútbol da desquite y la vida da vueltas, el sanjuanino quiere tomarse revancha: "El año pasado nos quedamos con la vena en el ojo, esta vez no se nos puede escapar. Somos un equipo muy unido y en el fútbol los grandes grupos que logran consolidarse son los que consiguen cosas importantes. Tenemos tanta confianza que al equipo que nos pongan enfrente le vamos a dar pelea. Estamos bien físicamente y mentalmente, con nuestro objetivo en la mira", contó.



No se cansó de recibir saludos por el doblete del domingo. Él mismo contó que fueron los goles más importantes de su vida y a su vez, recordó que en su paso por Unión logró también marcar un gol fundamental que le sirvió al Azul para clasificarse de fase. "Fue una emoción grande la del domingo, gracias a Dios pude hacer los dos goles que sirvieron no sólo para dar vuelta el marcador sino también para dejar un lindo recuerdo en la gente del bohemio que tan bien me trata. Es la primera vez que me pasan las cosas lindas que estoy viviendo con Peñarol. Este presente me encuentra en un momento de madurez, quizás atravesando mi mejor momento, esperemos tener premio".



SUS CLUBES

4

Son las camisetas que vistió Fernández en sus 26 años de edad. Surgió en San Martín y pasó por Unión de Villa Krause y Libertad de Sunchales.

Fútbol local: San Martín-Sportivo, el sábado

El Torneo de Invierno del fútbol de Primera División que organiza y fiscaliza la Liga Sanjuanina de Fútbol disputará este fin de semana la 12da fecha que tiene ni más ni menos que el clásico sanjuanino entre San Martín y Desamparados. El choque entre "verdinegros" y "puyutanos" tendrá lugar el sábado desde las 16 horas en el predio "Emmanuel Mas" en Chimbas, ese día desde las 14 jugarán en Cuarta División. Debido a que el domingo se celebrará el "Día del Padre" se determinó que el grueso de la fecha se juegue también el sábado: así lo harán en la Esquina Colorada Del Bono ante Villa Obrera, en el Barrio Atlético jugarán Trinidad con Carpintería, Árbol Verde recibirá a Sportivo Rivadavia en el Barrio Cabot, Atenas chocará con Unión en La Rinconada y Colón Junior lo hará ante 9 de Julio en la calle Sargento Cabral, el lunes en Santa Lucía Alianza será anfitrión de Aberastain, recién el miércoles se cerrará la fecha con el encuentro que disputarán en el Far West, Marquesado ante Sportivo Peñarol.

Viaje listo hacia Mercedes

La dirigencia de Peñarol ya tiene todo casi listo en cuanto al viaje y la logística hacia Chivilcoy. Se trasladarán en la tarde-noche del jueves pero concentrarán en la ciudad de Mercedes, a unos 50 kilómetros de Chivilcoy. La idea del cuerpo técnico y la dirigencia es que el plantel llegue descansado a la final y que logre aclimatarse en suelo bonaerense. Por lo pronto, su entrenador Cristian Bove propondrá una nueva práctica para la tarde de hoy pensando en el equipo ideal que buscará el batacazo ante el Rojo chivilcoyense. El encuentro se disputará el domingo a las 16 horas en donde el Bohemio debe mantener el 2-1.