No pega una. Chaca no gana y encima ayer Lautaro Montoya se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.





Walter Coyette, entrenador de Chacarita Juniors, admitió ayer que no se pone plazos "para revertir" la situación complicada que afecta al club de San Martín, que perdió los últimos cuatro partidos que disputó y que asoma en posiciones de descenso, tras jugarse la sexta fecha de la Superliga.



"No me pongo plazos para revertir esta situación. Creemos estar en el camino correcto aunque los resultados no se den", expresó el técnico Funebrero, tras la caída 1-2 con Independiente, en San Martín.



Chacarita apenas sumó dos unidades en 6 presentaciones, arrastra una racha de cuatro derrotas en hilera y está último en la zona de los promedios del descenso.



"La jerarquía del rival impidió que aprovechemos la ventaja del inicio", consideró el DT, respecto de cómo el equipo de San Martín no pudo sacar réditos de la diferencia tempranera que extrajo Juan Martín Imbert, cuando apenas se cumplían 30 segundos.