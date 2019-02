Desde que se conoció la triste noticia de la desaparición del avión de Emiliano Sala en el Canal de la Mancha, Nicolás Higuaín estuvo pendiente en las redes sociales y distintos medios implorando por su hallazgo con vida. "Sé que nunca te diste por vencido", fue la publicación que le dedicó a su ex representado.

Y tras identificarse el cuerpo, se decidió a acompañar a sus familiares y amigos en Progreso. Después de dar algunas precisiones sobre la carrera de sala, dijo: "El Nantes era un desafío para Emiliano, fue con la humildad de siempre y se ganó el cariño de la gente. La peleó muchísimo, siempre fue un luchador".

Higuaín recordó que Sala no realizó divisiones inferiores en Buenos Aires y señaló al hombre que le dio una gran mano para tener su lugar en el Burdeos de Francia, club donde se formó: "Marcelo Vada fue muy importante en su formación, le hizo el aguante durante cinco o seis años. Fue un segundo padre para él".

Además, lo describió como una persona "muy buena y tranquila" y compartió su desazón: "Veo este desenlace y me pregunto '¿por qué?'… un pibe que hizo todo lo posible para ayudar a la familia, un guerrero y profesional extraordinario".

Después de firmar su contrato con Cardiff en Gales, Sala retornó a Francia por motivos que no se esclarecieron aún. Su aeronave cayó cuando se trasladaba a territorio británico. "No sé por qué tuvo que volver a Nantes, desconozco, pero pasó. No sé quién lo coordinó. Los futbolistas manejan una ansiedad muy grande en ese momento. En mi caso, siempre traté de acompañar, no sé lo que siguió", concluyó Higuaín.