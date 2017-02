El único. Hasta el momento el marcador central Patricio Matricardi es la única incorporación, para un plantel verdinegro que sufrió cuatro bajas el semestre pasado.

Cuando el partido del próximo viernes ante River (a las 22, en el Bicentenario) acapara todas las miradas y la real prueba de fuego para saber en qué condiciones está San Martín de cara al reinicio del fútbol de Primera División, en el interior del plantel y esa conformación del plantel todavía no le cerraron la puerta a sumar el segundo refuerzo, a la vez que no están desesperados y mantienen la cautela a la espera que surja una chance importante y no que sea un jugador más.



Hasta el momento el marcador central Patricio Matricardi es la única incorporación, que se sumó en el inicio de la pretemporada y al que Pipo Gorosito, quien ya lo conocía de Argentinos Juniors, lo ha colocado de titular en todos los amistosos siendo en el pilar del centro en la línea de tres defensores.



“Estamos esperando si se presenta algo interesante y ahí si lo analizaremos para incorporarlo”, dijo el presidente Verdinegro Jorge Miadosqui. Aunque no dio pistas del puesto que esperan reforzar, pero la intención es un volante creativo o un delantero.



Que la fecha de reinicio del campeonato se haya estirado un mes si es que larga el próximo 3 de marzo, le ha dado a San Martín la posibilidad de tomarse su tiempo y a Gorosito para ver con qué plantel cuenta, el rendimiento en los amistosos y de ahí reflejar qué puesto reforzar sabiendo que sólo pueden sumar un jugador y que no se pueden equivocar en la elección, y de allí se desprende el tiempo de análisis.



San Martín sólo sumó a Matricardi, pero perdió a 4 jugadores que estuvieron el semestre pasado: Jorge Luna se marchó a Chile tras vencerse su contrato para jugar en Universidad de Concepción, Juan Galeano rescindió y se marchó a San Martín de Tucumán y lo mismo para Sebastián Navarro que fichó en Aldosivi. Y la última salida fue el central Daniel Franco, a quien decidieron no renovarle su contrato.