El "Flaco" habló de la Selección y dijo que está en construcción.

El director de selecciones, César Luis Menotti, afirmó ayer que Argentina no es "candidata por tener a Messi" en el plantel durante la presente Copa América de Brasil.



"Más allá del resultado el objetivo es armar un equipo para competir en las eliminatorias para clasificar al Mundial de Qatar. Y hay que ser más prudentes, si nos creemos que por tener a Messi somos candidatos, sería un error", escribió el DT campeón del mundo en Argentina "78 en una columna del diario español Sport.



"Quieren demostrar que pueden ser parte de la selección que comanda Messi, pero la experiencia de sus clubes en Europa no es garantía absoluta en la Selección", describió.



Por último, el "Flaco" Menotti señaló que "La Albiceleste está en una etapa de mucha angustia por la urgencia de ganar un título que no conquista desde hace 26 años. Esa exigencia desmedida, condiciona la cabeza de los futbolistas y los obliga a pensar en ganar antes que en jugar. La Selección Argentina es un equipo en construcción".