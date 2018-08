Goleada y cheque. Los jugadores de Boca junto al cartón que simboliza el dinero que cobra el club por pasar de fase.

Tevez vivió una particular noche de Boca: a sus 34 años, comenzó siendo suplente, aguardando desde el banco mientras Mauro Zárate, Edwin Cardona y Ramón Ábila destrababan el duelo por Copa Argentina. En el gol de Wanchope, por ejemplo, varios futbolistas se acercaron a él para compartir el festejo. Luego, Carlitos ingresó en la segunda etapa y convirtió de penal (se lo cedió Cardona) el último tanto de la goleada.



"No soy la primera opción para el director técnico, pero voy a sumar desde donde me toque. No me veo titular contra Libertad (por Copa Libertadores), aunque voy a apoyar desde afuera como siempre, porque lo importante es que le vaya bien a Boca", declaró. "¿Por qué hay otros jugadores mejores posicionados? Eso hay que preguntárselo al director técnico; yo como siempre, cada vez que me toque, voy a hacer todo lo posible para que Boca gane", continuó. Pero una nueva pregunta al respecto lo hizo reaccionar.