Mariano Flores, de Hispano, se lleva la bocha ante la marca de Fabián Mazzochi, de B´ Rivadavia. Observa Javier Amat. Los Celestes dieron el golpe de visitantes.





Los turcos son los únicos que hicieron bien los deberes anoche, al completarse la décima fecha del torneo Apertura del hockey sobre patines sanjuanino. Es que Olimpia, que arrancaba la jornada como único escolta del puntero Concepción, se quedó con los tres puntos de su partido ante Media Agua (le ganó 3-1). Los goles del ganador los anotaron Sebastián Pascual (2) y Federico Deguer. Descontó para Media Agua, Lucas Costa.



En tanto, los otros perseguidores del Azul de la Villa Mallea completaron una mala noche. Hispano cayó en su cancha ante B´ Rivadavia por 4-2, resignando el invicto, que era el último que quedaba. Marcaron para el Celeste, Fabián Mazzochi (2), Alberto Morales y Abel García. Lo hizo para el hispánico, Javier Amat (2).



Por otro lado, el SEC perdió en su visita a Sarmiento por 6-4. Para el local anotaron Diego Olaya (3), Fabricio Marimont (2) y Facundo Cerdera. Para el Gremial lo hicieron Santiago Díaz (2) y Santiago Serafini (2).



El que sí logró trepar más y mejor es la UVT, que quedó en el tercer escalón de las posiciones generales. El equipo comunitario le ganó con justicia por 6-3 a Aberastain. Los tantos del Granate fueron obra de Mariano Ortiz (2), Ezequiel Mena (2) y Franco Pósito (2). Descontaron para el Naranja pocitano, Facundo García, Martín Zabala y Martín Ortiz.



Por último, en los pagos rivadavienses, el local Lomas se empeñó al máximo pero no pudo con la efectividad de Huarpes, que terminó ganando 4-2. Los tantos del Cacique los marcaron Ángelo Degiorgis (2), Bruno Guevara y Fernando Reyes. Descontaron para Lomas, Esteban Rochetti y Matías Montaño.



Cabe recordar que la fecha se inicio con estos resultados: Social San Juan 5-Unión 3; Colón 1-Richet 5; y Estudiantil 2-Caucetera 4.

Los partidos de la 11ma fecha



La próxima fecha -en este caso la undécima- del torneo Apertura se dividirá, como es tradicional, en dos jornadas diferentes. El adelanto será el martes 5, con tres partidos. En tanto, al día siguiente se jugarán los otros cinco restantes. En todos los casos desde las 21.30 en primera división.



El martes se medirán Sarmiento vs. Colón, SEC vs. Unión y Caucetera vs. Hispano. Mientras que el miércoles jugarán: Aberastain vs. Bancaria, Concepción vs. Lomas, B¦ Rivadavia vs. Valenciano, Richet Zapata vs. Media Agua, Huarpes vs. Estudiantil y, en el choque estelar de la noche, el clásico entre Olimpia vs. UVT.