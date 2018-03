Obras San Juan Voley no puede equivocarse. Mañana tiene uno de esos partidos que son decisivos. Es que el equipo sanjuanino está 2-0 abajo ante Lomas, que se impuso en los partidos que disputó en Buenos Aires y viene de ser subcampeón Sudamericano, en la serie de cuartos de final de Liga Argentina de Clubes. El armador de Obras, Matías Sánchez, se metió en clima de juego y se mostró confiado en poder revertir la serie, a la vez que que apuntó que la localía puede ser clave, cuando mañana reciba a su rival en el Aldo Cantoni.



"El equipo está bien y somos conscientes de que no tenemos margen de error. Este partido será clave porque ellos vienen con confianza no sólo por el 2-0 del cruce sino también por lo del Sudamericano, pero todos en el vóley saben que es difícil jugar en San Juan, en el Cantoni", expresó Sánchez, quien en 2017 fue elegido el mejor armador del mundo en Sub-23, cuando Argentina ganó el Mundial.



En la apertura de los cuartos de final, Lomas se impuso en su cancha primero por 3 a 1 y luego por 3-0. Mañana, desde las 21, la serie continuará en el Aldo Cantoni. Si Obras gana, el cuarto partido se jugará el sábado y los sanjuaninos deberán vencer nuevamente para forzar la definición al quinto juego, que será en Lomas ya que cuenta con ventaja deportiva.



"El partido de este jueves se va a definir por detalles. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos, en que si logramos hacer las cosas bien y estamos atentos a esos detalles, que es lo que marcó la diferencia en Lomas, podemos dar vuelta la serie", dijo Matías.



Precisamente, el armador refirió que para derrotar a su rival, Obras deberá revertir los factores que lo afectaron en los dos partidos de ida. "Estuvimos flojos en bloqueo y defensa y por eso no pudimos contraatacar de la mejor manera. Mejorar eso será clave para poder estirar la definición. Estamos trabajando mucho y siento que si logramos jugar mañana como venimos entrenando vamos a ir por el buen camino. Tenemos un equipo de buen saque y rotación, nos queda levantar en bloqueo y defensa y jugar con las tendencias de Lomas que estamos estudiando", agregó.



El conjunto dirigido por Yeyo Sánchez está realizando intensos doble turnos, a la vez que están recuperados los jugadores que presentaban dolencias, como Osmel Camejo y Bruno Lima. Lomas, por su parte, llegará hoy a la provincia tras su participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes en Brasil, en el que perdió la final ante Sada Cruzeiro.



"El equipo que juegue más concentrado se va a llevar el partido. Si ganamos este jueves, va a ser un envión anímico muy grande para el sábado, porque vamos a ir bajando las chances del rival. Y si logramos empatar, ya todo será una cuestión de confianza para el quinto partido. En ese caso, creo que nosotros vamos a estar mucho más motivados", señaló una de las figuras del conjunto sanjuanino.



Con dos sanjuaninos



Lomas Voley (tercero en fase regular), el rival de Obras (6to) en este cruce, tiene a dos sanjuaninos en su plantel. Se trata del opuesto Federico Pereyra, quien incluso en la temporada pasada jugó para el equipo de calle 25 de Mayo, y del punta Alejandro Toro, con pasado en UPCN.