El jugador Leonardo Jara aseguró que hoy en Pocito se jugarán demasiado por el hecho de tratarse del choque ante su clásico archirrival. "Para Boca no existen amistosos, tenemos que demostrar siempre que somos los mejores. Sabemos muy bien que un Boca-River no tiene nada de amistoso", señaló el futbolista xeneize. Sobre su regreso a la posición de volante, recordó que "no lo venía haciendo hace tiempo pero estoy tranquilo, sabiendo que lo puedo hacer y tratando de hacerlo siempre al cien. He jugado bastante ahí tanto en Estudiantes como en Boca". Por su parte, el delantero Cristian Pavón, habitualmente titular que esta vez estará entre los suplentes, consideró que "siempre hay que estar aunque uno no juegue, hay que poner para que le vaya bien al otro". Respecto de Cristian Espinoza, que ocupará su lugar, Pavón expresó que "siempre va a tener el apoyo mío. Siento el apoyo de él cuando juego, nos llevamos muy bien".



Por último, en relación con el partido, comentó, en declaraciones a TyC Sports, que "es River, uno siempre quiere ganar todos los partidos y más un clásico".