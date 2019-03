En el fútbol la memoria a veces no existe. Los grandes triunfos y las derrotas más duras son las que perduran por mucho tiempo. Pero los errores, los de trascendencia, pueden perdurar por años. Gonzalo Higuaín fue, en los últimos años, de los futbolistas más criticados en la Selección Argentina, por eso ayer el delantero del Chelsea inglés anunció su retiro del seleccionado nacional haciendo hincapié en las criticas que recibió.



"Mi relación con la Selección hoy es viéndola de afuera, tratando de que le vaya de la mejor manera. Pero pensándolo profundamente mi ciclo ya está, para alegría de muchos y de otros no tanto mi ciclo ya está, quiero disfrutar de mí y de mi familia", dijo Higuaín en diálogo con Fox Sports.



"Hago lo mismo que ya hicieron otros compañeros, así que es hora de que se dejen de preocupar si estoy o no estoy", agregó el ex River Plate, Real Madrid de España y Napoli, Juventus y Milan de Italia.



El "Pipita" se mostró dolido con las críticas que se hicieron "con maldad" y rechazó la calificación de "fracasado". "Estuve día a día recibiendo críticas después del Mundial de Brasil. Que alguien juzgue tu trabajo todos los días, que digan que no servís, que sos un fracasado. ¡No es así! Fue directamente un ataque. La crítica constructiva sirve porque te hace ser mejor, pero la que te dicen 'no servís más, sos un muerto, sos un fracasado', esa crítica no sirve", dijo. "Ojo que sí disfruté de la Selección -agregó-. Pero hay gente que se acuerda de los goles que erraste y no de los que metiste. Todos los que criticaron los goles que no hice deben haber gritado el gol que le hice a Bélgica para pasar a las semifinales del Mundial de Brasil, ¿no? Nunca le hice mal a nadie".



El delantero apuntó también que el plantel que participó en Rusia 2018 fue "con el deseo de hacer las cosas de la mejor manera, pero salió el tiro por la culata" y confesó que recibió un llamado del actual entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, que lo "movilizó", pero que decidió rechazar la chance del regreso.



Higuaín llegó a la Selección en 2009. Acumuló tres mundiales, 75 partidos entre todas las competencias y 32 goles en la Mayor: "Mi hermano me preguntó si cuando tenía 5 años me hubiera imaginado todo esto. ¡Y no, ni el 10 por ciento me hubiera imaginado! Tengo que decidir lo mejor para mí y mi familia. Estuve 13 ó 14 años jugando al máximo nivel y quiero disfrutar", cerró.

Los números del "9" con la Albiceleste



La trayectoria de Gonzalo Higuaín en la Selección Argentina será recordada por ese mano a mano fallado contra Manuel Neuer en la final del Mundial 2014, por aquella chance, no tan clara pero oportunidad de gol manifiesta contra Chile en 2015, y el mano a mano ante el mismo rival en la definición de la Copa América Centenario, también errado.



Con la camiseta de la Selección en total disputó tres Mundiales: en Sudáfrica 2010 jugó cuatro partidos y anotó cuatro goles en la Albiceleste que llegó hasta Cuartos de Final, en el ya mencionado Mundial de Brasil anotó un solo gol en siete encuentros y Argentina fue subcampeón, mientras que en Rusia 2018 Argentina tuvo un pobre papel llegando hasta Octavos de Final, el Pipa jugó tres encuentros y no pudo marcar. Jugó en total 75 partidos y marcó 31 goles.