Asamblea: F.S. Judo

La Federación Sanjuanina de Judo convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 12 de diciembre, del presente año, en su sede de Caseros 1222 (Norte). La cita es a las 21, para tratar el siguiente Orden del día: 1- Consideración y aprobación de la memoria 2017/18. 2- Consideración y aprobación del balance general inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de los revisores de cuenta del vigésimo primer ejercicio (2017-2018). 3- Elección de la comisión directiva, revisor de cuentas y tribunal de disciplina. 4- Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta.

Con un nutrido programa de peleas culminará esta noche el Campeonato de los Barrios que organizó la Federación Sanjuanina de Box. A esos combates se agregarán otros de carácter eliminatorio para conformar el equipo sanjuanino que participará del Nacional de Veteranos que se desarrollará en la provincia a fines de este mes.



Aproximadamente a las 22 se iniciará la actividad. Campeonato de los Barrios: Varones Mayores, Hasta 64 kg:



Angel Brizuela (Estrella Juniors) vs. Sebastián Paredes (G.Díaz Box). H-75 kg: Fernando Dumanzic (Mocoroa) vs.



Braian Escobar (Unión V.S. Damian). H-81 kg: Victor Muñoz (JC.Vera) vs. Nahuel Pereyra (V.Echegaray).



Varones Juveniles, H-60 kg: Néstor Cortez (JC.Vera) vs. Matías Sarmiento (Mocoroa).



Combates Selectivos: Mas de 91 kg: Jonatan Mercado (Landini) vs. Jonatan Ticle (JC.Vera). H-91: Mariano Castro (Mocoroa) vs. Luciano Carabajal (RM Boxing). H-81 kg: Elías Alcaraz (RM Boxing) vs. Matías Castro (Mocoroa). H-64 kg: Mario Jofre (V.Echegaray) vs. Emanuel Guzman (Est.Jrs). H-56 kg: Ismael Riveros (D.Alcaraz) vs.Ivan Rodríguez (Landini).

Al ring. Novatos y avezados tendrán acción esta noche en el estadio "Armando Quiroga". Empieza a las 22.

