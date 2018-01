Festejo. UPCN acumula dos victorias consecutivas y tiene 11 triunfos en lo que va del torneo. Hoy, en el Cantoni, los sanjuaninos buscarán volver a ganarle a Bolívar en la temporada.

La punta de la tabla está apretada en la recta final de la fase regular de la Liga Argentina de Clubes de vóleibol. Y ahí, luchando por llegar al primer puesto está UPCN San Juan Voley, segundo detrás del líder Lomas. En tercer lugar y pisando los talones aparece Personal Bolívar, por lo que el partido de esta noche apunta a ser uno de esos imperdibles. Hoy, desde las 22 y en el estadio Aldo Cantoni se jugará una nueva fecha del torneo y será el clásico del vóley argentino: UPCN vs Bolívar.



En el tramo decisivo de la ronda clasificatoria de la Liga, los dos rivales de esta noche tienen un objetivo idéntico: terminar primeros esta instancia; ya que eso les dará ventaja deportiva en los Play Off (abrir y cerrar las series de local).



UPCN suma 32 puntos y está a sólo dos de Lomas, tras un último weekend en el que le descontó cinco unidades y se puso a tiro.Bolívar, en tanto, se ubica tercero con 30 unidades y un partido menos que líder y escolta.



Es decir que será un partido con mucho en juego porque los dos entienden que no pueden ceder puntos en la lucha.



Los sanjuaninos vienen de vencer a Lomas y River (3-0 y 3-1) y acumulan 11 triunfos en el torneo, por lo que llegan al clásico bien entonados anímicamente y con un buen juego.



Su rival, en tanto, también viene de un doble festejo, pues le ganó a Libertad Burgi y PSM Voley (3-0 y 3-1) en el último weekend. Además, Bolívar no pierde desde hace seis partidos y por eso los sanjuaninos buscarán quebrar esa racha, que además le va a permitir evitar que eventualmente lo supere cuando el rival se ponga al día.



En la primera parte del torneo, UPCN le asestó un duro golpe a Bolívar cuando de visitante lo superó por 3 a 1, en el estadio República de Venezuela. Fue una gran noche del equipo sanjuanino, que tuvo un juego contundente.



Sin embargo, en el plantel conducido por Fabián Armoa saben que el contexto es distinto pues aquella vez Bolívar trataba de reconstruirse tras una serie de lesiones que sufrieron jugadores claves.



Esta noche, el clásico trae nuevamente una promesa de buen vóley, con dos equipos que se conocen y mucho. Fueron protagonistas de las últimas finales de la Liga Argentina y cada vez que la pelota se pone en el aire se sabe que viene un duelo intenso.

Para Garrocq, será palo a palo

Experimentado. El líbero de UPCN, Sebastián Garrocq, sabe de batallas del equipo contra Bolívar.

El líbero de UPCN, Sebastián Garrocq, palpitó la previa del clásico y apuntó que el triunfo será para el equipo que menos se equivoque. "Ellos juegan parecido a nosotros, a pegarle con intensidad a cada pelota, a presionar con el saque. En ese sentido, los dos equipos nos diferenciamos de otros en los que cuidan más la pelota. Creo que contra Bolívar será palo contra palo y el que esté más derecho, más concentrado, se va a llevar el triunfo", dijo.



"Queremos llegar al 1 de fase regular. Como hemos perdido varios partidos, ya no podemos dejar puntos en el camino. Estamos cerca de Lomas y Bolívar nos sigue de cerca, así que el de este jueves será un juego muy importante para nosotros. Hemos mejorado mucho y estamos escalando en la tabla. Esperemos que nos vaya bien en el clásico", expresó el líbero.