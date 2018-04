Tuvimos una distracción y nos hicieron el gol. Después fue todo nuestro pero nos faltó meterla en el arco", lamentó Coyette. "Hace tres semanas que estoy en el equipo. Lo más fácil sería meter dos torres arriba y tirar pelotazos pero quiero que el equipo tenga el dominio del juego", expresó el ex entrenador de Chacarita que asumió en reemplazo de Néstor Gorosito. Coyette también se refirió a la sorpresiva ausencia de Spinelli, quien no pudo jugar por un problema contractual. "El equipo quedó diezmado. Es una situación incómoda para mí pero me dijeron que no lo podía usar y no me puedo meter porque es algo que no me compete", explicó.