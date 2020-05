Pese a que ya pasaron más de 17 meses de la histórica conquista de River ante Boca en la Copa Libertadores de 2018, la falta de fútbol debido a la pandemia del coronavirus obligó a que los canales de televisión deportivos repitan aquella Superfinal disputada en Madrid para rellenar su programación. Fue así que uno de los que fue consultado al respecto fue nada menos que Darío Benedetto, actualmente cumpliendo la cuarentena en Francia. El Pipa, ahora en Olympique de Marsella, fue uno de los grandes protagonistas de aquella serie que se definió en Madrid y que tuvo al Millonario de campeón. "Creo que Boca perdió porque River se lo mereció. Nos ganó dentro de la cancha y jugó mejor que nosotros. Por ahí, arrancamos muy bien el primer tiempo, no dejándolos jugar tanto, pero cuando hicimos el gol nos estancamos. River hizo un par de cambios y nosotros no supimos marcar esa diferencia para controlar esos cambios a nuestro favor. En el segundo tiempo se nos escapa el partido", se sinceró el goleador de 30 años, en diálogo con TyC Sports, sobre el desarrollo del cotejo que terminó 3-1 a favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo y su inminente consagración. Si bien aún continúa el dolor por esa espina que provocó no poder haber levantado la copa ante su máximo rival, Benedetto fue objetivo en su análisis y remarcó: "River fue merecedor dentro de la cancha en cuanto a lo que hizo en el Bernabéu. Fue justo campeón". Además, si bien atraviesa un buen presente en el fútbol europeo, el Pipa no descartó su deseo de volver al club de la Ribera para retirarse. "Estaba acostumbrado al mundo Boca, me encantaba, estaba feliz, más allá de todos lo quilombos. El mundo Boca siempre me cayó muy bien. Hoy no es el momento de volver, pero sí lo quiero hacer, quiero retirarme con la camiseta de Boca", confesó.



Deseo



El delantero figura de la selección de Venezuela, Salomón Rondón, afirmó su deseo de jugar algún día en el xeneize: "Si algún día tuviese la posibilidad de jugar en Boca, sería ponerle la guinda al pastel y ya no hay más nada que contar", destacó el atacante de 30 años y que actualmente se desempeña en el Dalian Pro del fútbol chino.