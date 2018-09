Intenso. Gastón Gaudio confesó que vivió con intensidad el partido y que hasta le dieron ganar de entrar a jugar.

En una conferencia de prensa distendida, con buen humor y bromas que incluso incluyeron el deseo del capitán Gastón Gaudio de querer jugar hoy el partido de singles, el equipo argentino reconoció que se vio sorprendido por Colombia, lo que derivó en un partido de más de cuatro horas de duración.



"Sabíamos que podía ser parejo, pero hicimos dos buenos primeros sets y lo llevábamos bien, pero ellos empezaron a meter muchos primeros saques, se notó que estaban motivados porque no tenían nada que perder y porque los favoritos éramos nosotros. Entonces uno duda y tras perder un set te cuesta empezar de nuevo; yo venía de perder mis dos partidos de Davis, así que nos sorprendieron. Pero pudimos reaccionar a tiempo", señaló Máximo González.



Por su parte, Horacio Zeballos señaló que el partido fue más duro de lo pensado, pero se mostró feliz ayer por haber vuelto al equipo argentino con una victoria, tras cuatro años de ausencia. "Fue una sensación única, que no se puede comparar con ganar en el circuito. Toda la semana disfruté, desde el primer entrenamiento que ya me sentía emocionado. Ahora ganamos un partido complicado y lo pude festejar con mi familia en la tribuna y con estos compañeros que me hicieron sentir demasiado bien", expresó Zeballos.

En el saque. Machi González al saque y Zeballos a la red; el equipo argentino puede ser una fija para el año próximo.

En tanto, Gastón Gaudio se acopló a la sorpresa por el nivel de los colombianos en su análisis pospartido. "Colombia tuvo un nivel muy bueno y la verdad que nada tuvo que ver el ranking con el nivel mostrado en la cancha. Todo el partido fue bastante parejo, no hubo errores notorios y en lo personal lo viví con muchos nervios", expresó el Gato, quien trabaja en la capitanía junto a Cañas y Coria.

"No sé qué haré en 2019, esto fue un salvataje. Tendrá que decidir la dirigencia"

GASTÓN GAUDIO Capitán argentino

En tanto, relató lo que les dijo a los jugadores para aumentar la motivación luego de que el equipo colombiano emparejara las acciones. "En un momento parecía que Colombia iba ganando y no era así, entonces les dije que volviéramos a jugar como en los dos primeros sets, que teníamos que manejar el partido porque ellos no eran superiores a nosotros ni nos llevaban la delantera", dijo.







LA SEGUNDA JORNADA

Duelo de hinchadas, el condimento justo

El doble. El estadio duplicó la cantidad de espectadores con respecto a la primera jornada. Hoy se espera repetir ese marco.

Ahora sí con el marco que acostumbra el mítico Cantoni, San Juan se hizo sentir en la segunda jornada de Copa Davis. Duplicando la cantidad de público del día viernes, el encuentro de dobles entre Argentina y Colombia tuvo el marco y el aliento que correspondía tanto de un lado como del otro.



Entre los argentinos, se destacó la enorme cantidad de fanáticos que llegaron de distintas provincias del país y que lo hacen saber por medios de banderas identificatorias. Es más, queda a la vista que en el Cantoni son muchos más los foráneos que los sanjuaninos. Como siempre la "Hinchada de la Davis" es de donde nace el aliento que se extiende por todo el estadio. En tanto, del otro lado ayer hubo mayor cantidad de colombianos que, en un momento, cuando Colombia se quedó con el tercer set, se hicieron sentir con sus cánticos al ritmo de la famosa canción de la serie "La casa de papel" y llegaron a silenciar a los miles de argentinos. De esta manera, en la segunda jornada hubo duelo de hinchadas, el condimento que necesitaba la Davis.