Práctica. San Martín ya entró en zona de fútbol y este sábado jugará su primer amistoso ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Sabiendo que la fecha de inicio para la temporada de Segunda División será el 17 de agosto, los presidentes de los clubes de la B Nacional están definiendo las opciones de cambio. Así, se reunieron en Ezeiza y surgió la primera modificación que sería el cambio de nombre pasando a ser Primera Nacional (esa es la nueva denominación) con la idea de comercializar el producto en un formato similar en lo comercial a la Superliga, que asegure otros ingresos. Lo que si ya está confirmado es que la categoría estará dividida en dos zonas cuyos ganadores disputarán la final por el primer ascenso, mientras que los clasificados del 2º al 4º de cada zona disputarán con el subcampeón el reducido por el segundo pasaje a la Superliga. El campeonato, que comenzará el 17 de agosto, tendrá dos zonas de 16 equipos cada una. En cuanto al descenso, aún no hay una definición pero se estima que habrá 4 equipos que perderán la categoría y se elimina el sistema de promedios. La idea es que sean dos descendidos por zona y que a su vez haya paridad y pierdan la categoría dos equipos de los directamente afiliados a la AFA y otros dos no directamente afiliados.



La conformación de las zonas fue el tema a resolver porque los equipos de Buenos Aires amagaron con agruparse entre ellos, pero no fue más allá de un simple deseo. Los equipos del interior quieren que se repartan las cargas lo mejor posible en viajes y gastos.



Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, está al tanto de estas modificaciones y aclaró lo que se discute entre los presidentes: "El cambio de nombre a la categoría respondería a la necesidad de mejorar la comercialización para tener mejores ingresos. En cuanto al formato, se definió las dos zonas pero estamos analizando la conformación de las mismas, los interzonales y la cantidad de viajes para afrontar por cada club. Son temas en una agenda amplia y abierta que tendrán ya decisiones definitivas antes de este fin de semana".



En cuanto a la preparación del nuevo plantel, el titular Verdinegro admitió que están trabajando para terminar de armarlo: "Necesitamos un zaguero central más y lo estamos buscando. El mercado como que está esperando definiciones primero en la Primera División y luego a la B Nacional y a ese ritmo nos tenemos que ajustar. No hay apuros porque el grupo quedó más que bien consolidado y lo que se incorpore será para reforzar. San Martín pudo mantener la base y eso es un paso adelante".

Agenda de amistosos

En este proceso de pretemporada que vive el plantel de San Martín, llegó el momento del fútbol porque de acuerdo al diagrama elaborado por Ruben Darío Forestello, este próximo sábado afrontará el primer ensayo formal ante Independiente Rivadavia de Mendoza que también en la Primera B Nacional. Será en Concepción, a partir de las 10.30 si asistencia de público tal cual lo aclaró la dirigencia verdinegra.



Siguiendo este calendario y con la mira puesta ya en el 17 de agosto cuando comenzará la temporada, el sábado 20 jugará el segundo amistoso y será ante Barracas Central, recientemente ascendido a la categoría que realizará parte de su pretemporada en San Juan. La chance de hacerlo con público no está aún definida para este partido pero la dirigencia evaluará el tema para definir finalmente.



Ya pasó parte sustancial de este trabajo lleva ya varias semanas y después del período de concentración que sirvió para afianzar el nuevo grupo, llegó el momento del fútbol y en San Martín quieren aprovechar al máximo cada amistoso que pueda disputar.