La joven nadadora Delfina Pignatiello desmintió que no compita más de manera profesional y aclaró que nunca mencionó la palabra "retiro". "La única información que di fue mi posteo. Usé específicamente ciertas palabras, muy premeditadas. Yo jamás usé la palabra retiro, porque no lo sé. Doy un paso al costado, porque hoy siento esto y es lo que me hace feliz", explicó en el programa "Antes que Nadie", refutando las publicaciones sobre su alejamiento.