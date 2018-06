Era demasiado dos pelados en un mismo equipo, sabiendo que son mufa. Mirá estos antecedentes y sacá tus propias conclusiones. Año 2002: Verón entregó el partido a los ingleses. Año 2006: Cambiasso erró el penal contra Alemania. Año 2014: Palacio pifió el gol de su vida frente a Alemania (¡era por abajo!). Año 2018: Caballero y Sampaoli. Se acaban de consagrar como los dos pelados más insultados en Argentina desde Domingo Cavallo a la fecha, que no es poco.



Y más. Caballero es suplente en su equipo y venía de comerse 6 con España. O sea, tiene cuatro patas y ladra, ¿o esperaban que sea el Buffón pelado? Y Sampaoli es un caso aparte. Primero, siempre hay que desconfiar de un técnico de fútbol que use pantalones chupines, siempre. Segundo, fue 'exitoso' en Chile y lo rajaron por mal tipo. Tercero, no conozco un solo rockero que sepa de fútbol. Recomendación, hagan 'La gran De la Sota', siembren la pelada así por lo menos cuando anden en la calle pasen desapercibidos y no los linchen.