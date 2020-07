"La p... que pasó tiempo. Era un pibe...". Junior suelta una de sus carcajadas típicas, esas que le brindan ternura a ese gigante de 208 centímetros de estatura y actuales 117 kilos. El central brasileño se refiere a cuando llegó hace 11 años a San Juan siendo un ilustre y desconocido. Durante cinco temporadas se convirtió en un auténtico referente de UPCN San Juan Voley. Su curriculum sumó tantos títulos como admiración. Cuatro Ligas Argentinas, un Sudamericano y un bronce en el Mundial de Clubes obtuvo. Pero a mediados de 2014 como todo en esta vida hubo un final y los caminos se separaron: el desgaste lógico de tantos años, incluyendo un fuerte encontronazo con el preparador físico de entonces (Leandro Lardone), marcaron su salida. Pero también como suele ocurrir, las vueltas del destino volvieron a unir al central y los Cóndores. Por eso, ayer se oficializó su retorno para la siguiente temporada y él se mostró pletórico...

"Estoy muy muy muy alegre de esta vuelta. Se crea o no, desde que me fui de UPCN siempre pensé en este retorno al club. Es mi casa: solo el nacimiento de mi hijo, Donato, supera esto", remarcó el moreno, quien reveló que el año pasado comenzó a gestarse de manera muy incipiente este volver al pasado. "En ese entonces, me crucé con Pepe (Villa, máximo directivo de UPCN) en el gimnasio donde iba y donde también entrenaba el plantel. Le dije qué chances había de volver, que quería estar de nuevo en UPCN. Él, como siempre, fue claro conmigo: "necesitamos que si volvés, estés bien físicamente". "Eso, dejamelo a mí, le dije"", subrayó y agregó "con el paso del tiempo, hubo algunos llamados y mensajes, hasta que a principio de julio me dijeron que estaba de nuevo en UPCN: me puse muy feliz y sobre todo soy agradecido a los que hicieron posible mi regreso".

Junior será uno de los centrales que UPCN tiene previsto sumar ya que se fueron tres.

Junior, sincero como de costumbre, tuvo su tiempo para reconocer una charla personal tanto con el entrenador, Fabián Armoa, como con el manager, Enrique Valle. "Hablamos los tres como personas maduras y adultas que somos, y quedó todo claro respecto a lo que pretende cada uno en este nuevo camino. No hizo falta ni queremos mirar para atrás, no tiene ningún sentido hacerlo", puntualizó.

Con este nuevo panorama, Donato Scalzotto Sousa, tal su nombre completo, encaminará su carrera nuevamente en la alta competencia del país y Sudamérica. De hecho, tras su partida de UPCN, el brasileño tuvo un paso por Bolívar, club con el que disputó una final con el gremial, e incluso a fines del año pasado estuvo jugando en Paraguay, en una experiencia que valoró más desde lo personal que deportivo. "Necesitaba bajar un poco un cambio. Salir de la alta competencia y estar ahí me hizo bien en ese sentido. En este primer semestre, antes de la pandemia, estuve en Brasil y ahora vengo de nuevo a San Juan", enumeró.

Con 32 años, llegará nuevamente al club sanjuanino en una etapa muy distinta a cuando se despidió. "Acá tengo los mejores amigos que la vida me dio. Me encanta la ciudad, la gente, la forma en que se vive. Soy un sanjuanino más a esta altura. Mi novia (Florencia) es de acá y acá estamos criando a Donato. No puedo pedir más", sostuvo.

Aún sin fecha precisa para volver a la competencia, UPCN igual ya se arma queriendo volver a ser el dominador del vóley nacional y sudamericano. Con Junior ya sumó un auténtico ganador.

Su peso, un tema



Desde que Pepe Villa empezó a abrirle las puertas al regreso de Junior, le dejó claro que su condición física ideal era clave. "Ahora estoy en 119 kilos, dos kilos arriba de los que tenía cuando llegué a UPCN con diez años menos. Es decir, me siento realmente muy bien: en esta pandemia y cuando los gimnasios ya abrieron pude entrenarme mucho. Me siento muy bien y consciente que el cuidado mío en lo físico es clave para rendir en el más alto nivel que pretende todo UPCN", graficó el central.

Según destacó el brasileño cuenta con una buena base, la cual potenciará una vez que comiencen las prácticas ya con el resto del plantel. "Me siento más maduro en todo sentido, como jugador y persona. Sobre todo quiero aprovechar esta nueva etapa en el club que tanto quiero", cerró.