Entre hoy y mañana se desarrollará íntegramente la 5ta fecha de la ronda inicial de la tradicional Copa de Campeones del fútbol sanjuanino que mueve el interés de los departamentos del interior de la provincia. El programa de encuentros es el siguiente:

Hoy (todos desde las 18): San Lorenzo vs. Villa Ibañez (Grupo 2), Soc. Astica vs. Villa Borjas (Grupo 4), Sol de Mayo vs. Def. de San Martín (Grupo 4), Consorcio vs. San Martín de Rodeo (Grupo 6), B° Colón vs. Villa Etelvina (Grupo 5), Niquivil vs. Villa Don Arturo (Grupo 7) y San Pedro vs. Árbol Verde (Grupo 8).

Mañana: Paso de los Andes vs. Peñaflor (Grupo 2), Difunta Correa vs. Horizontes (Grupo 3), Defensores de Boca vs. Los Andes (Grupo 3), Huarpes vs. Planta del Monte (Grupo 6), Sp. Luján vs. Nobleza (Grupo 5), Sarmiento vs. Sp. 25 de Mayo (Grupo 7) y Tupelí vs. Los Andes (Grupo 8).