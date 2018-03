Como una final. Obras buscará aprovechar la localía para hacerse fuerte y tratar de empatar la serie ante Lomas. A partir de hoy, los sanjuaninos saben que tienen que afrontar tres "finales" para meterse entre los cuatro mejores.

Partidazo de jueves por la noche. Hoy, Obras San Juan Voley recibirá a Lomas Voley en el tercer juego de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de Clubes con la obligación de ganar para no quedar eliminado. Los sanjuaninos están 0-2 ante los bonaerenses y tendrán un encuentro decisivo desde las 21 en el estadio Aldo Cantoni (televisará TyC Sports).



Ya lo dijo el armador de Obras, Matías Sánchez, "no tenemos margen de error". Y con esa premisa, a todo o nada, los sanjuaninos saldrán a tratar de descontar en la serie ante Lomas, que viene motivado tras haber salido subcampeón sudamericano en Brasil el fin de semana pasado; cuya participación en ese torneo motivó que el cruce de cuartos de final de la Liga se retome recién hoy.



En la ida, Obras cayó primero por 3-1 y luego por 3-2. En ambos partidos, los sanjuaninos comenzaron ganando, pero luego no pudieron sostener el resultado. En aspectos como bloqueo y defensa y también conseguir efectividad en el contra ataque es que estuvo trabajando el plantel durante estos días.



En caso de que los de calle 25 de Mayo ganen esta noche, el cuarto partido se llevará a cabo el sábado y nuevamente en el Cantoni. Y Obras deberá vencer otra vez para llevar la definición al quinto y último encuentro, que en ese caso se jugará en Lomas porque tiene ventaja deportiva al haber culminado en mejor posición durante la fase regular (fue tercero, mientras que Obras quedó sexto).



El otro partido que se disputará hoy será entre Monteros y Bolívar, que empatan 1-1 en la serie. UPCN y Ciudad ya están clasificados a semifinales.





La confianza de Osmani Camejo



El capitán de Obras, el central Osmani Camejo, señaló que sólo piensan en ganar esta noche. "A pesar de las situaciones que hemos tenido, el equipo siempre piensa en la victoria y en cumplir las orientaciones tácticas que nos da el entrenador", dijo.



Para Osmani, "el fuerte de Obras tiene que ser en todos los frentes, en el saque, la recepción, el pase y todo lo que hace al juego para ganar".



Por su parte, dijo que también será clave cumplir esta noche en cancha lo que vienen realizando en los entrenamientos.

Nicolás Lazo, de UPCN, se recupera



Nicolás Lazo, el punta de UPCN San Juan Voley (que ya está clasificado para semifinales y jugará ante el ganador de Obras-Lomas) indicó ayer que espera volver a jugar la semana que viene tras haber superado una afección ocular. "En los próximos días tendré un control y espero que me digan que puedo volver. Estoy muy ansioso", indicó. A su vez, a la hora de mirar el cruce que sostienen Obras y Lomas, Lazo opinó que "los dos son equipos muy duros, pero nosotros estamos para jugar contra cualquier rival; no preferimos ni especulamos con nadie".