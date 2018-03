Dale campeón. El plantel de Obras logró la conquista de la Copa Argentina en el Sur, en el siempre complicado estadio Ruca Che. Los sanjuaninos hicieron un partido sin fisuras ante Gigantes del Sur y se impusieron en sets corridos.







Por segundo año consecutivo, Obras San Juan Voley se quedó con la Copa Argentina y de esta manera cerró la temporada con una vuelta olímpica. Fue tras imponerse por 3 a 0 a Gigantes del Sur, en la final del reducido que se disputó en el estadio Ruca Che, de Neuquén. Los sanjuaninos se impusieron por 25-19, 25-23 y 25-19, con el opuesto de Obras, Osmel Camejo, como máximo anotador con 19 puntos.



La Copa Argentina se disputó con los equipos que no avanzaron en los play off de la Liga Argentina y Obras, de esta manera, virtualmente quedó en la quinta posición en el torneo. Ya lo había conseguido el año pasado y ayer viajó a Neuquén para volver a ganar la Copa Argentina. Y lo hizo con absoluta contundencia, ya que en ningún momento le dio chances a su rival, pese a su característica agresividad y que además era local.



En el primer set, Obras se distanció en el marcador cuando promediaba el parcial. Y a la parte decisiva del segmento llegó ocho puntos arriba. Gigantes entonces intentó acortar la diferencia; y aunque se acercó, los sanjuaninos lo cerraron 25-19.



En la segunda parte, los dos elencos mostraron paridad y nuevamente Obras sacó una pequeña luz de ventaja tras el primer tiempo técnico, para mantener a raya a su rival. Pero Gigantes se despertó y a través de sus puntas y el opuesto logró empatar en 20. Ese fue un indicio de lo que iba a ser el cierre del set. Así, se dio una definición intensa, de punto por punto, que tuvo en el bloqueo del cubano Javier Jiménez la llave para inclinar la cancha en el momento justo y ganar el set con la mínima ventaja: 25-23.



El tercer capítulo del mediodía neuquino tuvo el mismo tinte pero inclusive con un poco más de intensidad. Es que Gigantes sabía que no podía ceder si quería ilusionarse con la corona y Obras entendía que debía ganar para nuevamente gritar campeón.



El desarrollo fue parejo y al igual que en los dos parciales anteriores, Obras se puso adelante en el marcador en un momento clave, al pasar el segundo tiempo técnico. Los de "Yeyo" Sánchez fueron manejando los tiempos y la diferencia y fue el opuesto Osmel Camejo el que se encargó de convertir los últimos dos puntos del set para colocar el 25-19 y darle a Obras el título.

Sánchez: "Ganar esta Copa fue un mimo"

El armador de Obras. Matías Sánchez, dijo que ganar la Copa Argentina fue un mimo en el final del año para el equipo sanjuanino. "Necesitábamos cerrar lo mejor posible y lo conseguimos con la Copa Argentina. Hicimos un planteo para anular a su mejor jugador, Tomás López, y lo conseguimos", señaló el levantador. "Nos quedamos afuera de semifinales, que era uno de nuestros objetivos por muy poco, tras una serie de cuartos de final muy pareja y que perdimos por detalles. Ganar esta Copa fue un mimo para nosotros y nos vamos con la cabeza más en alto aún", expresó.



Por su parte, Osmel Camejo dijo que "siempre es bueno terminar ganando. Hicimos un buen juego colectivo y nos vamos con esa buena sensación".