De vuelta. Obras y Bolívar volverán a verse las caras como en la pasada final de Liga. Ahora será por la Súper Copa, ambos con nuevos planteles pero con caras conocidas pues los cubanos Melgarejo y Herrera ficharon para Bolívar.

Obras, el subcampeón nacional, empezó la pretemporada y ya tiene fecha de juego. El conjunto sanjuanino abrirá la temporada 2019/20 del vóleibol argentino nada menos que con una definición y la casualidad quiso que sea una reedición de la pasada final de la Liga de Vóleibol Argentina. Se trata de un nuevo título que la ACLAV pondrá en juego, la Súper Copa, que se jugará a partido único entre el último campeón de la Liga y su par de la Copa ACLAV, es decir, Bolívar y Obras, respectivamente, los dos equipos que jugaron por la corona nacional 2018/19.



El encuentro se llevará a cabo el 24 de octubre en sede a definir, pues el reglamento establece que debe ser cancha neutral. Se conoce que el partido será televisado pero no hay rumores aún sobre el posible escenario.



Con siete jugadores por ahora, Obras dio sus primeros pasos de pretemporada. El lunes, en tanto, llegarán dos refuerzos, el armador Gaspar Bitar (ex Untref) y el punta Felipe Benavídez (ex Ciudad). A su vez, entre martes o miércoles arribarán los tres cubanos, el opuesto José Carlos Romero, el central Javier Concepción y el receptor punta Julio Cárdenas, mientras que en las próximas horas sumarán un punta y un líbero sanjuaninos, que son los puestos que restan para completar el plantel.



"A la Súper Copa vamos a llegar con un mes de pretemporada, por lo que apostamos a un trabajo muy intenso en este periodo. La clave será encontrar nuestra identidad de juego, para lo cual será importante la adaptación de los refuerzos. Tenemos a Rodrigo Quiroga como referente y eso es muy valioso", señaló el DT Santiago Paredes, quien afrontará su primera Liga al frente del cuerpo técnico tras cinco temporadas como entrenador asistente, tanto de Juan Manuel Serramalera como de Yeyo Sánchez y Nito Quiroga.



"El objetivo es ser un equipo fuerte en ataque y molesto en defensa, con mucho volumen. Fue nuestra característica en la temporada pasada y la incorporación de jugadores se basó justamente en que puedan aportar a ese estilo de juego", añadió Paredes.



Gaspar Bitar será el armador y el otro levantador será Ignacio Segovia (de Banco Hispano), los opuestos serán el cubano Romero y nuevamente Juan Bucciarelli. El grupo de centrales estará conformado por el cubano Javier Concepción, Joaquín Gallego (ex Untref y campeón en los Juegos Panamericanos en Lima con la Selección), el sanjuanino Alejandro Godoy y otro jugador local que se conocerá en las próximas horas. Los puntas serán Rodrigo Quiroga, el cubano Julio Cárdenas, Felipe Benavídez y un receptor sanjuanino con quien están en conversaciones; en tanto que los líberos serán Ramiro Nielson, de último paso en UPCN, y nuevamente Lautaro Morales.

Empieza con todo



La Súper Copa se jugará el 24 de octubre (partido televisado por TyC Sports) y una semana después se disputará el primer weekend de la Liga Argentina, que se extenderá hasta abril. La Copa ACLAV será del 12 al 21 de diciembre. En noviembre, diciembre y febrero habrá Copa Libertadores y el Sudamericano será en marzo de 2020.

Amistosos de UPCN

UPCN San Juan Voley afrontará la semana que viene sus primeros amistosos de pretemporada. Este domingo viajará a Buenos Aires para enfrentar a Ciudad, a River y a Bolívar, este último con cierta chance de ser televisado. El plantel de Los Cóndores prácticamente está completo, pues ya se sumó el punta cubano Miguel Ángel López (foto). Así, sólo faltan los centrales Martín Ramos y Nicolás Zerba, quienes están en la selección argentina y llegarán en octubre, prácticamente para afrontar el primer weekend de la Liga.

Sanjuaninos, a la Copa del Mundo

Los sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima (foto) y Nicolás Lazo, además de los centrales de UPCN, Martín Ramos y Nicolás Zerba, conforman la lista de la selección argentina que afrontará la Copa del Mundo en Japón, desde el 1 de octubre. El equipo hizo ayer el último entrenamiento a la espera del viaje de mañana rumbo a Kagoshima, ciudad donde hará la adaptación al cambio horario y completar la preparación. La Copa del Mundo reúne a 12 selecciones: el anfitrión Japón, luego el campeón del mundo, Polonia, y los dos mejores equipos de cada confederación por ranking.