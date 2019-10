En el Norte. El plantel de Obras llegó ayer a Jujuy y por la tarde realizó el reconocimiento del campo de juego, en el remozado estadio de la Federación de Básquet de esa provincia. Los sanjuaninos van por el primer título del año.

No será una revancha, pero sí una oportunidad para darse el gusto de ganarle a Bolívar, el rival que lo dejó sin vuelta olímpica en la pasada Liga Argentina. Y es que el plantel de Obras viajó ayer a Jujuy para jugar el primer partido oficial de la temporada 2019/20, que de paso será una definición. Se trata de la Super Copa, una nueva competencia del vóleibol argentino a partido único y con una ecuación simple: el que sume tres sets se llevará el título.



El encuentro se llevará a cabo en el estadio de la Federación de Básquet de San Salvador de Jujuy, desde las 21 y con televisación de TyC Sports.



La Super Copa nació este año y enfrenta al ganador de la pasada Liga Argentina, Bolívar, y al campeón de la Copa ACLAV, Obras (coincidentemente los dos finalistas de la última LVA). Y de alguna manera esta Super Copa reemplaza al torneo que solía abrir la temporada, la desaparecida Copa Master.



Obras entrenó por última vez el lunes a la noche, viajó y ayer llegó a San Salvador de Jujuy. En la práctica, el entrenador Santiago Paredes volvió a parar el equipo que asoma como titular ante Bolívar, pese a que reconoció que tiene dudas aún como para confirmarlo.



Así, el armador será Gaspar Bitar, cruzado con el opuesto cubano José Carlos Romero; los centrales serían Joaquín Gallego y el cubano Javier Concepción; los puntas podrían ser Rodrigo Quiroga y el otro cubano del equipo, Julio Cárdenas; y el líbero, Ramiro Nielson.



"Tenemos un muy buen nivel en los todos los recambios. El plantel se ha entrenado muy bien en esta pretemporada y diría que cada jugador en Obras en este momento está para ser titular", expresó el DT Santiago Paredes.



El partido ante Bolívar implicará no sólo el primero de Obras en 2019/20, sino también el primero de la pretemporada, ya que no pudo disputar amistosos. Bolívar, en tanto, ya realizó varios juegos de preparación y hasta jugó un cuadrangular internacional en Bolivia.



"A priori llegamos con preparaciones diferentes y si bien Bolívar tuvo una previa con más partidos, nosotros esperamos hacer nuestro juego y poder expresar en la cancha lo que venimos entrenando. Si conseguimos eso, podremos jugar de igual a igual", señaló el entrenador.



Luego de disputar la Super Copa, Obras volverá a San Juan para esperar el debut de la Liga, que será el 31 de octubre ante Ciudad Vóley, en el Aldo Cantoni.

"Buscaremos atacar y fundamentalmente defender mucho, como en la otra temporada" SANTIAGO PAREDES - DT Obras

UPCN afila sus armas

UPCN San Juan Voley sigue trabajando con bajo perfil y muy enfocado en lo que viene. El equipo dirigido por Fabián Armoa se prepara para estar completo por primera vez desde que empezó la pretemporada, ya que restaba que se sumaran los centrales Martín Ramos y Nicolás Zerba, afectados a la selección argentina. Los jugadores, tras una extensa temporada con la Albiceleste, tienen unos días descanso antes de sumarse al plantel.



El heptacampeón, que buscará revalidar conquistas esta temporada, ya sumó varios amistosos oficiales en pretemporada, con saldo más que positivo pues ganó 4 de 5. Y es que tras perder ante Ciudad en el primer encuentro de preparación (1-3), luego le ganó a River y Bolívar sin contemplaciones: 3-0. Tras esa seguidilla en Buenos Aires luego viajó a Catamarca y jugó dos amistosos ante Ateneo Mariano Moreno, que hará su debut en la Liga esta temporada. Fue 3-1 y 3-0, además de sumar 3 de 4 sets en otro encuentro previo de entrenamiento ante el mismo rival. El debut en la Liga será el 31 de octubre ante River.

¿Por qué jugarán en San Salvador?

La Súper Copa, que de acuerdo a los cambios que hace año a año la entidad de que maneja la Liga Argentina y sus torneos satélites (la ACLAV) no se sabe si llega para quedarse, tiene un requisito: jugarse en cancha neutral. Fue por eso que tras un convenio entre ACLAV y la Secretaría de Deportes de Jujuy decidieron llevar la final a San Salvador y el partido se hará en el estadio de la Federación de Básquet, que estrenará iluminación y vestuarios (foto). Así, volverá a esa provincia el vóley de A1 tras el paso de Fundación Jujuy en la Liga 2011/12.