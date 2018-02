Se le escapó. Matías Sánchez trabaja con Osmani Camejo ante la mirada de Osniel Melgarejo. Obras dominaba la final ante Untref, pero no pudo contener la remontada del rival y se quedó sin el festejo.

Se le escapó por poco y en tie break, una definición a la que se había acostumbrado y venía resolviendo favorablemente. Pero esta vez, Obras San Juan Voley no pudo y debió despedirse de la Copa Desafío, que había conquistado el año pasado. Este reducido a mitad de temporada que involucró a los clubes que no clasificaron al Presudamericano se disputó en Santa Fe y pese a un andar parejo, Obras no logró el bicampeonato pues fue derrotado por Untref Voley en el partido final. Fue por 2 a 3, con parciales de 25-22, 23-25, 25-16, 22-25 y 9-15, en un encuentro disputado en el estadio La Calderita, de Santa Fe.

El año pasado, Obras había conquistado la Copa Desafío en el Aldo Cantoni. Ahora viajó a San Jerónimo, en Santa Fe, para la defensa del título. Pero pese a ganar con contundencia en semifinales y anoche estar 2-1 sobre Untref, el rival reaccionó y logró darlo vuelta. Los Universitarios, que no clasificaron a play off en la Liga y habían sufrido la renuncia de 7 jugadores, pudieron cerrar la temporada con un título.

Los sanjuaninos completaron un sólido primer set, tras un buen rol en defensa y bloqueo, que les permitió crecer en el juego. Nuevamente su ataque funcionó pese a las bajas de Lima y Camejo, para ganar 25-22.

Untref reaccionó y de la mano de Melgarejo y Kaio empezó a construir el empate, para igual con un apretado 25-23. En la tercera parte, el bloqueo de los sanjuaninos volvió a hacerse sentir en pasajes decisivos, en un set en el que dominaron de punta a punta. Juan Bucciarelli y Javier Jiménez estuvieron afilados y no le dieron chances al rival: fue 25-16 y parecía que Obras podía definir todo en la cuarta batería.

Pero los Universitarios no se iban a entregar tan rápido y picaron en punta. Los dirigidos por Marcos Milinkovic crecieron en recepción y lograron controlar la ofensiva rival. Los sanjuaninos bajaron la brecha en el tanteador en la recta final y hasta salvaron un set ball, pero nos les alcanzó y el partido se fue al tie break.

Y esa definición, que le venía sentando bien a Obras ya que de sus últimos 9 partidos de Liga había ganado 8 en forma seguida y cinco de esas victorias habían sido en tie break, esta vez no tuvo sonrisas. Untref tomó ventaja desde la primera pelota y Obras no pudo descontar, para caer 9-15.

Filardi va a seguir en la liga de Chipre

El receptor punta Javier Filardi, desvinculado recientemente de UPCN San Juan Voley, anunció ayer que seguirá su carrera en Chipre (foto). Filardi fue fichado por el Omonia Nicosia de la Liga A1 de Chipre, que desde hoy comenzará los play offs. El nuevo equipo del cordobés terminó segundo en la fase regular y el jugador incluso podría debutar hoy.

Debut de Pereyra. La sanjuanina Fernanda Pereyra hará hoy su debut continental en la etapa Rosario del Circuito Sudamericano de Beach Voley. Pereyra fue convocada a la selección hace unas semanas y fue elegida por la olímpica Ana Gallay para formar dupla. Hoy jugarán ante rivales que saldrán de un sorteo.