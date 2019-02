De festejo. Los jugadores de Obras se abrazan luego de conseguir uno de los puntos ante PSM. El equipo sanjuanino supo mejorar y logró la victoria.

Muchos de quienes estaban en el estadio "Aldo Cantoni" en la tarde ventosa de San Juan vieron con sorpresa cómo Puerto San Martín (PSM) le ganaba el primer set a Obras San Juan Voley. Casi como que no estaba en los papeles. No por quitarle merecimientos al equipo visitante, sino porque Obras está diagramado para estar lo más arriba posible y caer en el primer parcial ante un rival de poco poder ofensivo es todo un batacazo. Pero la reacción local no se hizo esperar. Y, si bien la recuperación en el juego se dio lenta pero paulatinamente, sirvió para cerrar una nueva victoria (3 a 1) de este Obras que quiere entrar lo mejor posible a los play off decisivos.

Después de aquel 27/29 que tuvo un cierre emocionante el equipo sanjuanino supo mantener un equilibrio en el juego y ganar los sucesivos parciales por 25/21, 25/19 y 25/18.

Eso le sirvió a Obras para volver a la segunda colocación de las posiciones generales. Está por detrás de Bolívar y por delante de UPCN y Libertad Burgi, en definitiva los cuatro que seguramente terminarán definiendo el Campeonato.

En otros partidos disputados ayer, el líder Bolívar tuvo bastante trabajo para derrotar a Untref por 3 a 0, con parciales 27/25, 25/17 y 28/26.

Por otro lado, Ciudad de Buenos Aires tuvo menos trabajo en su contundente victoria sobre River Plate por 3 a 0 (parciales 25/15, 25/21 y 25/21).