Importante. La actuación de Lucas Ocampos ante Brasil que incluso valió para que Lionel Messi ponderara al ex volante de River.

Luego de lo que fue la gran victoria ante Brasil por 1-0 que significó el primer triunfo de Lionel Scaloni como DT en un Superclásico de las Américas, desde la AFA informaron que el entrenador no podrá contar con uno de sus jugadores titulares para el segundo duelo de esta fecha FIFA ante Uruguay debido a una lesión. "El jugador Lucas Ocampos no participará del próximo partido por molestias en músculo piramidal de su pierna izquierda", publicó la casa madre del fútbol argentino en sus redes sociales acerca del ex River, quien había integrado el once ante la Canarinha.

El actual futbolista del Sevilla tuvo un buen desempeño en el choque ante el conjunto dirigido por Tite en Raid, Arabia Saudita, en el que jugó 74 minutos y cumplió con las expectativas del DT. El propio Lionel Messi lo halagó una vez finalizado el cotejo por su buen rendimiento. "La aparición de Lucas Ocampos fue extraordinaria. La aparición de estos chicos sirve para que la Selección siga creciendo. Es buenísimo que sigan apareciendo muchos chicos más. En la Copa América se demostró, en los partidos partidos previo a este, también", sostuvo ante los micrófonos.

El volante de 25 años fue una apuesta de Scaloni, cuando lo convocó el mes pasado por primera vez al seleccionados y lo hizo ingresar contra Alemania, partido en el que convirtió un gol en lo que fue su debut con la Albiceleste. Después, el entrenador le dio la titularidad ante Ecuador -también convirtió un gol- y se la ratificó ante el Scratch, por lo que ya había comenzado a ser una fija en este renovación que atraviesa la Mayor.

Desafortunadamente, Ocampos no podrá participar del cruce ante la Celeste.

De todas maneras, todo indica que se quedará con sus compañeros para presenciar el encuentro y luego volverá a su club para rehabilitarse y estar disponible para lo que queda de la competencia este año.

Pese a esta mala noticia, el protagonismo ganado por el diestro hace pensar que será uno de los elegidos por Scaloni para disputar las competencias oficiales del próximo año, las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Colombia-Argentina 2020.



Sub-23

Definición

El seleccionado sub-23 se enfrentará a Brasil (16.45 horas), por la final del cuadrangular "United" en España y que es preparatorio para el Preolímpico de Colombia, que se jugará en 2020.

Instalados

Uruguay llegó ayer a Tel Aviv, donde se hacen los últimos preparativos para la celebración del duelo que jugará el mañana con la Argentina.

Así lo confirmó la empresa anfitriona Comtec Group que señaló que el equipo nacional uruguayo hizo ayer un último entrenamiento en Budapest, donde el viernes disputó un amistoso contra Hungría que ganó por 1-2, y por la tarde viajó a Israel.

Para el encuentro de mañana se agotaron las 29.000 entradas en solo dos horas.

Su DT, Óscar Washington Tabárez (foto), hará posteriormente una rueda de prensa para dar detalles sobre sus planes para el amistoso.