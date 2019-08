Sigue. Será otro viernes de boxeo. Esta vez la cita se dará en el Landini.

El boxeo amateur tendrá continuidad hoy desde las 22 horas en el Púgil Club Landini. Serán ocho combates con el siguiente programa: Hasta 64 kg: Francisco Agüero vs Jorge Conturso, hasta 52 kg: Leonel Rivero vs Kevin Garro, hasta 60 kg: Néstor Cortez vs Lautaro Martínez, hasta 60 kg: Alejandro Castro vs Agustín Silva, hasta 52 kg femenino: Fátima Villafañe vs Vanesa Aguilera, hasta 64 kg: Martín Garay vs Ariel Camargo, hasta 75 kg: Matías Sierra vs Federico Benitez, hasta 56 kg: Ismael Rivero vs Lucas Guzmán.