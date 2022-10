Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y las lesiones parecen ser uno de los principales temas a tener en cuenta en la antesala mundialista. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, se refirió a esta situación y les dejó un claro mensaje a los futbolistas.

Es que son varios los futbolistas albicelestes que sufrieron algunas lesiones en el último tiempo. El caso más significativo es el de Paulo Dybala, quien se desgarró el recto femoral de la pierna izquierda y llegaría con lo justo. Algo menos graves son las situaciones de Ángel Di María y Joaquín Correa, también con molestias musculares, aunque todo indica que se recuperarían a tiempo

El 21 de octubre como máximo, Scaloni debe dar la lista preliminar del Mundial con 35 futbolistas.

"Estamos en una etapa bastante difícil. Los jugadores están jugando muchos partidos. Octubre es terrible. Puede haber problemas como está habiendo, lesiones, sanciones. Forma parte de ser jugador de elite y Selección. Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural", aseguró el DT en una entrevista para AFAestudio.

Además, el santafesino de 44 años hizo un balance de su ciclo al frente de la Selección argentina: "En el último partido con Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momentos no fáciles, pero la mayor parte muy emotivo. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial".

"A los jugadores les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial. No tiene mucho sentido, queremos que disfruten el proceso. Me hubiera gustado mucho más que lo que disfruté como jugador en la Selección. Con la presión al final no lográbamos dimensionar todo lo que vivíamos. Eso es lo que intentamos transmitirles", aseguró Scaloni.