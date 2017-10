Campeón del Mundo con Argentina en México 86, la de Julio Olarticoechea es palabra más que autorizada para hablar de la Selección. En la previa del choque crucial frente a Perú, el Vasco charló en exclusiva con DIARIO DE CUYO y aseguró que un gol tempranero será fundamental para el desarrollo del partido.

"Soy hincha y el deseo es que gane. No va a ser fácil porque Perú también necesita ganar. Sería importante que Argentina haga un gol rápido, como para sacarse de encima los nervios. La clave es hacer un gol antes de los 20 minutos, por lo menos. Si se da, creo que después ganaría cómodo. Pero si no puede hacer un gol como pasó contra Venezuela que tuvo posibilidades y no pudo, el partido se le puede complicar por el nerviosismo que va a haber", dijo.

Con respecto a la formación del equipo, Olarticoechea prefirió no hablar del tema por una cuestión de respeto con Sampaoli. "No me gusta opinar porque son los técnicos los encargados. Ellos son los que siguen el día a día, observando. Cada uno tiene sus ideas", señaló.

Surgido en la cantera de Racing, el Vasco jugó en River y en Boca, por lo que tiene clara la diferencia de jugar en ambos estadios. "Cuando jugás en esos clubes, las presiones son las mismas y tenes que ganar cada domingo. Pero son estadios distintos, grandes los dos. El Monumental, por la pista de atletismo, es más abierto y en La Bombonera se escucha mucho más el griterío de la gente... De todas formas esa presión puede jugar a favor si Argentina hace un gol rápido, pero puede ser en contra si pasa el tiempo y no hace un gol".

Con tres mundiales encima en su época de jugador (1982, 1986 y 1990), el ex DT de la Selección Sub 20 tiene toda la confianza: "Argentina va a clasificar, no tengo dudas"