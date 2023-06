Los Turcos de Olimpia no pudieron con Concepción (empataron 3 a 3) y se quedaron con las ganas de seguir el tren ganador de sus antecesores UVT y Social San Juan que, en el adelanto de la fecha, habían ganado en sus respectivos partidos por la 13ra fecha del torneo "Apertura" de hockey sobre patines, categoría varones, denominado "Homenaje Carlos Nicolía".

Los goles, en el clásico de la jornada los anotaron Federico Pena (en dos oportunidades) y Federico Carrión Olimpia. Mientras que Lautaro Luna, Facundo Esquibel y Matías Chirino lo hicieron para Concepción.

En otros resultados, Bancaria derrotó 8-5 a Huarpes, Banco Hispano hizo lo propio ante Richet Zapata por 6-3 y Barrio Rivadavia le ganó 7-5 a Estudiantil, en todos los casos actuando como visitantes. Mientras que como local, el único que ganó en el complemento de la fecha 13 fue Valenciano, que lo hizo por 4-1 sobre Aberastain.

La próxima fecha -la 14- tiene la siguiente programación: Miércoles 28: Bancaria vs. SEC; Lomas de Riv. vs. Huarpes; Hispano vs. Estudiantil Sub-23; Unión vs. Richet; y Sarmiento vs. Concepción. Viernes 30: B° Rivadavia vs. Social SJ; Aberastain vs. Estudiantil; UVT vs. Valenciano; Olimpia vs. Bancaria Sub-23; y Caucetera vs. Colón.

Damas: el CPC sigue al frente

Las chicas del Concepción PC ganaron el clásico del Pueblo Viejo a sus pares de Social San Juan, por 8-6 y continúan al frente de las posiciones del torneo "Apertura" del hockey sobre patines local, denominado "Homenaje Luciano Agudo", tras la disputa de la 12da. fecha.

Por su parte, la UVT -único escolta del líder- goleó de visitante al Deportivo Aberastain de Pocito por 7-1 y continúa a cinco puntos de las Cepecianas. Los otros resultados fueron: Unión 2-Barrio Rivadavia 3; Huarpes 3-Bancaria 5; y valenciano 2-SEC 8. La próxima fecha prevé estos partidos: SEC-Aberastain; UVT-Unión; B° Rivadavia-Huarpes; Bancaria-Concepción; y Social-Valenciano.

Las posiciones quedaron: Concepción 33 puntos; UVT, 28; Unión y Social, 23; SEC, 18; B° Rivadavia, 13; Aberastain, 12; Valenciano, 11; Bancaria, 10; Huarpes, 3 puntos.