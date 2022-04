Salió un partidazo. De esos que se quedan con el rótulo de "lo mejor de la fecha". Es que el clásico Olimpia-Concepción, choque sanjuanino en el marco del Campeonato Argentino de hockey sobre patines que arrancó ayer en San Juan, fue intenso siempre. Inclusive extrañamente cambiante en el marcador, un toque que le dio emoción a granel. El Turco empezó ganando 2-0. El Azul a fuerza de juego y coraje lo empardó antes del cierre del primer tiempo (2-2) y, ya en el complemento, asestó dos golpes más que parecían de nocaut (se puso 4-2 arriba). Pero Olimpia resurgió de entre las cenizas y no sólo empató el tablero sino que le puso pimienta a su juego y terminó ganando 6-4. Francisco Bielsa -la figura de la cancha- se despachó con cuatro goles para Olimpia, completando Federico Carrión y Juan Soria. A su vez, para el CPC anotaron Giuliano Giuliani (3) y Mauro Giuliani.

El resto de los resultados (los goleadores entre paréntesis) de la primera jornada son los siguientes: Valenciano 4 (Emiliano Romero, Maxi Ortiz, Leandro Rosellot y Josi García) - GEBA 3 (Nicolás Jamardo -2- y Ezequiel Bruno); Vélez 4 (Franco Marcolongo, Nicolás Ríos, Mateo Piluso e Ignacio Graiño) - Impsa 3 (Nicolás Rojo -2- e Ignacio Lázaro); Lomas 2 (Gabriel Martín y Lisandor Rivero) - Huracán 5 (Edu. Barreiro -2-, Lucas Gigliotti, Juan Pablo Glaría y Agustín Costa); Estud. Porteño 2 (Felipe Martínez y Manuel Martínez) - Recreativo 4 (Joaquín Mayot -2-, Joaquín Berta y Juan Ig. Savini); Médano de Oro 0 - Murialdo 3 (Juan Ignacio Meza -2- y Matías Morales); Bco. Mza. 6 (R.de la Reta-2-, E.Tamborindegui-2-, M.Parisi y J.Tamborindegui) - Casa de Italia 1 (Francisco Alcaraz). Al cierre de la edición jugaban Social San Juan con River Plate.

Para hoy

Hoy martes se desarrollará la segunda jornada de la ronda clasificatoria en el estadio de La Superiora. El programa prevé los siguientes partidos (entre paréntesis el horario de cada uno): Recreativo vs. Concepción (10 hs); Huracán vs. Casa de Italia (11.40); River vs. Vélez (13.20); GEBA vs. Murialdo (15); Lomas vs. Bco. Mendoza (16.40); Impsa vs. Social (18.20); Valenciano vs. Médano de Oro (20); Olimpia vs. Est. Porteño (21.40).