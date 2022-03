Once Unidos, de Mar del Plata, completó ayer la remontada en su llave de cuartos de final frente al Club Atlético Paracao, al que derrotó por 3-1 en el tercer y definitivo juego, con parciales de 25-21, 25-27, 25-18 y 25-19.

De esta manera, las semifinales de la LVA RUS serán entre Ciudad Vóley contra Once Unidos y Mutual Policial frente a UPCN San Juan Vóley. Los primeros partidos de esta fase están previstos para mañana, a las 18 el que jugarán porteños y marplatenses, y desde las 21 (mismo horario en el que juega la Selección Argentina de fútbol contra Bolivia por Eliminatorias) el match entre sanjuaninos y formoseños. El primer set de ayer tuvo una primera mitad de alta tensión. Once Unidos fue el primero en pegar, con un buen arranque de Aulisi (4-1), luego Paracao, lo igualó 12-12. Pero luego ONce Unidos tuvo mayor eficacia y lo ganó 25-21.

El segundo fue de palo y palo, y equilibrado de principio a fin. Once Unidos tuvo un set ball cuando iban 24 a 24, pero erró y Paracao no lo perdonó, cerrando la manga 27-25 a su favor, empatando el global en 1 a 1.

Once Unidos arrasó en el inicio del tercer set y llegó a estar 12-4. De allí, se aferró al buen cierre del set previo y lo extendió, a 6-2 con presencia del dúo Aulisi-Layús y errores rivales. Paracao perdió todo su pulso y cometió errores que ampliaron la brecha a 12-4, y desde esa diferencia manejó con tranquilidad el resultado para cerrarlo 25-18.

Paracao empezó bien la última manga (9-7) pero Once Unidos metió cinco puntos seguidos, dio vuelta el marcador (12-9) y manejó el resto del trámite del partido sin problemas, para terminar festejando una victoria que lo situó entre los cuatro mejores.