Quiere la quintina. Alberto Puchi Ontiveros, junto a la Honda número 71 con que participará de este nuevo Dakar. Saldrá hoy por la mañana desde Lima, Perú, y buscará llegar a Córdoba el 20 próximo.

"Los sueños sí se cumplen!!!". Esa es la frase que tiene Alberto Ontiveros en su Whatsapp y desde hoy en Lima, Perú, irá por otro objetivo llamado Dakar, que desde hace cuatro años en cada enero lo viene cumpliendo. El Puchi será el único sanjuanino en esta edición que arranca hoy en Perú (9.45 de nuestro país por Fox Sports), transitará por Bolivia y luego llegará a nuestro país, para tocar San Juan el 18 y 19 de enero.



El cierre, el gran objetivo de la mayoría de los que participan del rally más popular y riesgoso del mundo, será estar un día más tarde en Córdoba.



Para el ex multicampeón argentino y sanjuanino de enduro esta es una previa diferente al póker anterior. Correrá con una moto distinta y tuvo un acondicionamiento físico mejor. La cautela en la charla a un día de largar lo marca al Puchi sabiendo que "en el Dakar todo es presente y en un segundo lo bueno se va al tacho". Ayer pasó la revisión técnica con su moto Honda número 71 y hoy es el tiempo que la adrenalina tome el protagonismo.



-¿Cómo llegás a este Dakar?



-Me siento muy bien. Estoy muy tranquilo con el nuevo equipo, me tuve que dedicar sólo a entrenarme y pensar en la carrera. Eso es algo muy importante en la previa teniendo en cuenta que luego en la carrera hay cientos de condicionantes que debés atender.



-¿Fue tu mejor preparación?



-Diría que sí. Se cumplieron los parámetros que habíamos programado y eso me deja con tranquilidad. Igual, el Dakar es una aventura cada jornada.



-¿Un objetivo especial para esta edición?



-Como digo siempre, siempre mi primer misión en el Dakar es llegar. Después, obviamente para este año se hizo un esfuerzo económico importante para estar en un equipo más competitivo y uno sueña con ir más arriba. Ojalá se dé, pero lo que ya aprendí hace rato es que esta carrera es día a día. Si en el segundo día ya te ves terminando en Córdoba, seguro que no llegás.



-¿Qué análisis hacés del recorrido de este Dakar con la vuelta a Perú?



-En lo personal estoy convencido que la parte más dura será en Perú. Las primeras cinco etapas acá serán muy duras para mí por el tema de andar tanto en la arena, algo que no estoy muy acostumbrado, y también por la navegación. En los dos aspectos me preparé muy bien durante el año y siento que continuo mejorando, pero el Dakar es el Dakar y hay una sorpresa siempre.



-¿Y Bolivia?



-Bolivia tiene la complicación del frío tremendo que hace. Uno ya siente a esa altura el cansancio y encima el frío te mata.



-¿Llegando a la Argentina ya sentís que lo terminarás?



-Voy a estar más tranquilo. Son lugares que uno conoce muy bien y más cuando llegue a San Juan para estar con toda mi gente y el público. Luego quedará el último envión hasta Córdoba. Pero, te repito, no hay que pensar más allá de la primera etapa. Es como decía Mostaza Merlo "paso a paso".

Siempre cumplió

4 Los Dakar que disputó el Puchi Ontiveros, en todos llegando a la meta. Su resumen: 2014, 49º; 2015, 42º; 2016, 72º y 2017, 54º.

Mayor apoyo para el cambio



Ontiveros correrá este Dakar dentro del equipo Mec Team y tendrá una moto Honda CRF450 Rally, la cual es más competitiva que las utilizadas en las anteriores ediciones cuando lo hizo con una Beta.



El presupuesto económico obtenido para este año le permitió dar este salto de calidad al piloto sanjuanino y por eso aspira a estar más arriba en la clasificación general, sabiendo que su mejor Dakar fue el segundo con la 42ta colocación.



El Puchi destacó que se hizo un esfuerzo tanto desde el gobierno como de los sponsors privados que sumó y por eso quiso agradecer al "gobernador Sergio Uñac, Jorge Chica, Daniel Molina, Telesol, Ceralico, Becher, Moto Lucero, Constructora Sabino Pignatari, Municipalidad de Pocito y Capital, Raverta neumáticos y Bed Store".