Feliz. Así está el neuquino que llegó para disfrutar de las dos Vueltas.

Se llama Carlos Opazo. Es ciclista de la categoría Master C y llegó para correr la Vuelta a San Juan de Libres y Master por segunda vez. El oriundo de Neuquén llegó a la provincia para representar a su equipo: Aldo Opazo Competición. Dice que vino el año pasado por primera vez y quedó maravillado por eso en esta edición aprovechó para venirse con más tiempo y hacer el combo completo. Es que llegó el fin de semana para ver las últimas etapas de la Vuelta a San Juan Internacional. "Para mí y para todos los que llevamos el ciclismo en la sangre venir y ver de cerca a ciclistas de la talla de Peter Sagan o Fernando Gaviria, no tiene precio. Me contaron los muchachos que tuvieron la dicha de entrenar junto a esos equipos y me imagino lo increíble que debe ser. Valió la pena venir unos días antes y poder presenciar la Vuelta", comentó el ciclista sureño.