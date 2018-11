Mejoría. El capitán de Boca, Pablo Pérez, se encuentra mejor del traumatismo en el tobillo derecho y llegará a la revancha en Núñez.

Pablo Pérez, mediocampista de Boca, se recupera bien de un traumatismo en el tobillo derecho y se entrenará desde mañana en formal normal y con todo el grupo que afrontará la revancha ante River por la final de la Copa Libertadores, el sábado 24.



Tras el empate en dos goles el pasado domingo, el volante se entrenó diferenciado y recién hoy trabajó en algunos momentos a la par de quienes fueron titulares ante el "Millonario", aunque lo hizo en zapatillas en la cancha principal de Casa Amarilla.



Pablo Pérez arrastra una molestia desde el sábado 20 de octubre, cuando golpeó su pie contra un poste en el partido contra Rosario Central, en el empate sin goles en La Boca.



En cuanto a Cristian Pavón, el atacante continúa con los trabajos en kinesiología para recuperarse del desgarro que padece en el isquiotibial (parte posterior del muslo) de la pierna izquierda. Pavón se lesionó a los 25 minutos del primer tiempo contra River, y fue reemplazado.



El lunes, Pavón comenzará un trabajo especial en kinesiología para intentar llegar en buenas condiciones al partido del sábado 24, aunque todo indica que será muy difícil, ya que un desgarro lleva habitualmente 21 días de recuperación.



Otro de los que terminó el partido ante River con dificultades físicas fue Leonardo Jara, quien fue reemplazado por Julio Buffarini por sufrir una contractura en los gemelos de la pierna derecha.

Reclamo

El ex defensor de Boca, Aníbal Matellán, sostuvo que "en el partido de ida en la Bombonera, no fue el estadio de Boca como siempre en su aliento, en el apoyo de sus hinchas. Hubo gente del exterior y mucha que no había ido nunca, y eso se notó claramente".